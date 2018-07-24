ارتفاع الطلب السياحي الأميركي على دبي 45% والأوروبي 70%

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

ذكرت وكالة ترافيل واير نيوز السياحية إن دبي من أهم المقاصد السياحية والتسوق في العالم، مشيرة إلى مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، حسب أرقام السياحة الوافدة إليها في الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن دبي تضم أكثر من 60 مركز تسوق ضخماً، تضم غالبية العلامات التجارية العالمية، وتستقطب المتسوقين من أنحاء العالم، كما أن دبي مركز مهم لنمو صناعة الترفيه، ما يجذب ملايين السائحين سنوياً. وتشير أحدث الإحصاءات إلى ارتفاع الطلب السياحي العالمي على دبي، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وسجل هذا الطلب ارتفاعاً سنوياً بنسبة 45%، كما أن هناك ارتفاعاً أيضاً من ألمانيا وفرنسا، وسجل هذا الطلب ارتفاعاً بنسبة 70% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.