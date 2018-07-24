مؤتمران عن تكنولوجيا وعمليات المروحيات والأمن العسكري والوطني في معرض «دبي للهليكوبتر»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يستضيف «معرض دبي للهليكوبتر 2018» في دورته السابعة، المقررة بين 6 و8 نوفمبر المقبل في الجناح الملكي بمطار آل مكتوم الدولي «مؤتمر تكنولوجيا وعمليات المروحيات» و«مؤتمر الأمن العسكري والوطني». وسيسلط المؤتمران الضوء على مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، وعلى رأسها نمو استثمارات الهيئات الحكومية والخاصة حول العالم في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، فضلاً عن استخدام المروحيات المتطورة في عملياتها المختلفة.

ومن المقرر أن يستقطب مؤتمر «الأمن العسكري والوطني» حضوراً من مختلف المؤسسات والقطاعات، بما في ذلك الجمارك والقوات المسلحة وحرس الحدود والشرطة والأمن الوطني والمطارات والموانئ والأمن الصناعي من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وستغطي مجموعة مميزة من المتحدثين في الجلسات الرئيسية عدد من المواضيع المختلفة، على رأسها دور المرأة في جهاز الشرطة، والشرطة الذكية، توافق العمليات في المهمات الدفاعية والشرطية، والدور المحوري لأدوات إنترنت الأشياء في العمليات الأمنية، وتحديث أدوات كشف التهديدات الأمنية في المدن الذكية، وغيرها من المواضيع.

كما سيتم عقد جلسة نقاشية حول أهمية الاتصالات في حالات الأزمات والطوارئ مساعدة الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على فهم الفروق الدقيقة للاتصال الجماهيري خلال الأزمات غير المتوقعة. وسيركز المؤتمر على مواضيع هامة مثل مكافحة الجرائم الدولية من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية؛ والتعاون والتنسيق بين الوكالات خلال الفعاليات العالمية الكبرى مثل معرض «إكسبو 2020».

وسيشكل مؤتمر «تكنولوجيا وعمليات المروحيات» منصّة مثالية للمعنيين تتيح لهم فرصة التواصل وبناء شراكات تجارية جديدة، حيث سيجمع أبرز صُناع القرار وأهم المتخصصين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة في مجال صناعة الطائرات المروحية المخصصة للأغراض التجارية والعسكرية والدفاع المدني. كما سيلقي المؤتمر الضوء على أهمية الحرب الإلكترونية في المناطق غير المستقرة حول العالم، فضلاً عن دور المروحيات متعددة الأغراض في عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة أنابيب النفط والغاز والبنية التحتية.

وقال أحمد أبوالهول، المدير العام لـ«مجموعة دوموس»، الجهة المنظّمة لـ«معرض دبي للهليكوبتر 2018»: «يسعى المؤتمران إلى استكشاف آفاق النمو من خلال استقطاب نخبة من الرواد وصُناع القرار والمعنيين تحت مظلة واحدة لمناقشة أهم المواضيع الاستراتيجية والتقنيات المبتكرة ذات الصلة، وزيادة الوعي العام حول القضايا العالمية والتوجهات الرئيسية والتطورات المتسارعة التي من شأنها رسم ملامح مستقبل هذه الصناعة».

من جهته، قال الدكتور بول آدمز، طبيب عام يمارس عمله في منطقة لونغريتش الريفية بولاية كوينزلاند الأسترالية والرئيس السابق لشركة «آيروميديكال إنوفيشن أستراليسيا» في الفترة من 2015-2018: «من المقرر أن نستعرض تقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات الـ«تيلتروتور»، التي يستخدمها الجيش الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم توفيرها في الأسواق قريباً للأغراض المدنية».