جمعية إدارة المرافق تؤكد أهمية ممارسات الاستدامة بالقطاع

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أكدت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق أهمية السعي وراء تعزيز إدارة المرافق في الإمارات، الذي يعد من أكبر القطاعات نمواً في المنطقة.

وشددت على حرصها على ترسيخ مفهوم وتطوير ممارسات استدامة قطاع إدارة المرافق في كل جوانبه من خلال رفد القائمين عليه بالمعارف اللازمة، وذلك عن طريق تقديم دراسات ذات صلة بالمجال وتوفير برامج تعليمية ومساعدة المؤسسات الشاغلة في القطاع لوضع استراتيجيات مستدامة.

وتأتي هذه الجهود في سبيل تعزيز قطاع إدارة المرافق، من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية وخلق ثقافة إدارة المناطق محلياً ودولياً على حد سواء.

وقال جمال لوتاه، رئيس الجمعية : هدفنا وتوجهنا الرئيس في الجمعية هو جعلها منصة استراتيجية في المنطقة لخبراء صناعة إدارة المرافق.

ونعمل بشكل متواصل على تعزيز القطاع عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، بهدف النهوض بمهنة إنشاء وصيانة وتشغيل البيئة العمرانية بمجتمعاتها بكفاءة عالية ومستدامة.

ونحن حريصون على بناء روابط متينة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة المرافق على المستوى الإقليمي، ما يمثل فرصة هامة لنا لتسهيل عملية تبادل الخبرات والمعارف بهدف مناقشة التحديات التي تواجه قطاع إدارة المرافق وتطوير الحلول المناسبة لمعالجتها.

وأضاف: ندعو القائمين على القطاع في الإمارات والمنطقة إلى تمكين وتأهيل العاملين للاستفادة من الإمكانات الهائلة لقطاع إدارة المرافق في سبيل الحفاظ على النمو المطرد الذي يشهده القطاع، لا سيما في ظل المشاريع العقارية الضخمة، التي يرافقها تلقائياً طلب كبير على خدمات إدارة المرافق.