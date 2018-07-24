«سياحة أبوظبي» تبحث جذب المزيد من السياح من السعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وفداً سعودياً ضم 11 من أصحاب صناع القرار وخبراء السفر والسياحة.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية المملكة كإحدى الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار إلى أبوظبي، إضافةً إلى علاقتها التاريخية العميقة بالدولة.

وركزت الزيارة على مناقشة أفضل طرق الاستفادة من الفرص المتاحة، وكذلك كيفية جذب أكبر عدد من الزوار من المملكة، وذلك في إطار خطة أبوظبي الرامية إلى استضافة 5.5 ملايين زائر بحلول نهاية 2018، حيث يمتلك الزوار من المملكة حصة كبيرة في هذا الرقم.

وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: نحن على ثقة أن ما عقدناه من اجتماعات ونقاشات ستثمر عن تعاون أفضل لصالح الطرفين، وبما يسهم في دعم جهود أبوظبي الترويجية في المنطقة وحول العالم.

ونعمل بشكل وثيق في إطار نموذج تعاوني فريد من نوعه، يتمحور حول جذب المزيد من السياح ودعم تنويع الموارد الاقتصادية في المنطقة من خلال الاستفادة من التراث الوطني وتطوير مشاريع سياحية وثقافية وترفيهية عديدة.

وأضاف، أن السوق السعودية تعتبر من أهم الأسواق الرئيسية لأبوظبي، ووصل عدد نزلاء فنادق العاصمة من المملكة إلى أكثر من 151 ألف نزيل في 2017، بنسبة نمو وصلت إلى 3% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2016، الأمر الذي يعزز الأهمية الاستراتيجية لجذب المزيد من الزوار السعوديين لقضاء المزيد من الوقت في أبوظبي، وفي هذا الإطار، نتطلع إلى تطبيق مبادراتنا المشتركة التي تهدف إلى زيادة أعداد الزوار من المملكة إلى العاصمة الإماراتية.

واجتمع الوفد الزائر مع مسؤولي سياحة أبوظبي لمناقشة أفضل السبل للاستفادة من الفرص المتاحة وتخطي التحديات، وزيادة عدد الزوار من السوق السعودية.