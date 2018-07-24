3.3 مليارات متوسط الاستثمارات السكنية في دبي شهرياً

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

بلغ متوسط قيمة ما ينفقه المستثمرون من داخل وخارج الدولة في سوق عقارات دبي 3.3 مليارات درهم شهرياً طبقا لرصد «البيان الاقتصادي» لأداء سوق مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز خلال العام الجاري الذي سجل منذ بدايته اكثر من 23.6 مليار درهم صفقات عقارية مسجلة رسمياً.

وطبقا للرصد الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد حافظ سوق الشقق السكنية على تفوقه مقابل الفلل السكنية لاسيما لجهة الأسعار التي اتخذت منحنيات تنافسية عالية منذ العام الماضي.

وبحسب البيانات شهد السوق في يناير صفقات بلغت 3.621 مليارات درهم منها 3.266 للشقق و355 مليونا للفلل. وسجل فبراير صفقات بلغت 3.527 مليارات منها 2.924 للشقق و333 مليونا للفلل فيما سجل مارس 3.306 مليارات منها 2.936 مليار للشقق و370 مليونا للفلل في حين سجل أبريل 3.580 مليارات منها 3.157 مليارات للشقق و423 مليونا للفلل وسجل مايو 4.135 مليارات منها 3.560 مليارات للشقق و575 مليونا للفلل فيما سجل يونيو 3 مليارات منها 2.505 مليارات و500 مليون للفلل وخلال الشهر الجاري يوليو بلغت الصفقات حتى امس 2.475 مليار منها 2.100 مليار للشقق و375 مليون درهم.

ويحافظ السوق العقاري على أداء مستقر ونمو مستدام مدفوعا لحراك عقاري يقوم على تحول أعداد غفيرة من فئة المستأجرين إلى فئة الملاك إلى جانب الفئة التي تستثمر على المدى البعيد بقصد الاستثمار، ويجمع مراقبون للسوق العقاري في دبي على أن العائد على الاستثمار العقاري بيعاً وتأجيراً يتجه صعوداً خلال السنوات القليلة المقبلة بفعل عوامل موضوعية بذلت الإمارة جهداً كبيراً في ابتكارها لحماية مكتسبات النهضة العمرانية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وفي مقدمتها المزيد من التطوير في البنية التشريعية العقارية.