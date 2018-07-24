«إينوك» تفتتح محطة خدمة في البرشاء

المصدر: Ⅶدبي- البيان

افتتحت مجموعة «إينوك» مؤخراً محطة خدمة جديدة في منطقة البرشاء1 ذات الكثافة السكانية العالية في دبي، وذلك في إطار خططها التوسعية الرامية إلى بناء 54 محطة خدمة بحلول عام 2020.

وقال سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: يعكس افتتاح المحطة التزامنا المستمر بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا في مختلف المناطق السكنية، لتتاح لهم إمكانية تزويد مركباتهم بالوقود والاستفادة من باقة واسعة من الخدمات التجارية بيسر وسهولة، بالتزامن مع تعزيز خططنا التوسعية في دبي ومختلف أنحاء الدولة.

وتمتد المحطة الجديدة، التي تعمل بالطاقة الشمسية، على مساحة 40 ألف قدم مربعة، وتقدّم مجموعة واسعة من خدمات المركبات تتضمن 8 مضخات وقود رقمية، ويتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيسية من خلال عداد الطاقة الشمسية، الذي يتتبع كمية الطاقة المعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.

ويمكن لألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف المحطة توليد 120 كيلوواط من الطاقة في الساعة بأي يوم نموذجي، أي أكثر بنحو 30% من إجمالي الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة.

وتضم المحطة 36 شاشة رقمية على الأعمدة الخارجية ومدخل متجر «زووم»، ليتعرف العملاء على أحدث العروض الترويجية.