«الراسخون للعقارات» تطلق مشروعاً يضم 44 مبنى تجارياً سكنياً بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت «الراسخون للعقارات» طرح مشروع عقاري جديد، يتضمن بناء 44 مبنى تجارياً سكنياً في منطقة الياسمين خلف حديقة الحليو بعجمان. ويوفر المشروع ميزات الدفع والتقسيط لكل الراغبين في التملك من المواطنين والخليجيين والجنسيات العربية والأجنبية.

وأشار خليفه المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات إلى أن التعاقد سيتم على شراء مبنى على أرض تجارية مساحتها 300 متر. وسيتم إنشاؤه في مدة سنتين ويتضمن 3 محلات أرضي وميزاناً و3 شقق بـ1.3 مليون درهم تدفع على 48 قسطاً شهرياً بقيمة 27000. وسيتم إنجاز المبنى خلال سنتين ونقل الملكية مباشرة باسم المشتري، على أن يكمل الباقي في صورة دفعات وأوضح أن الدخل المتوقع لا يقل عن 140 ألف درهم.