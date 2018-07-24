طيران الإمارات تتعاون وفلاي دبي على خط زغرب

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

أعلنت طيران الإمارات وشريكتها في الرمز فلاي دبي أن الرحلات بين دبي وزغرب ستعمل بطائرات فلاي دبي اعتباراً من 2 ديسمبر 2018 ولغاية 30 مارس 2019، حيث ستعود طيران الإمارات إلى تشغيل الرحلات بطائراتها. وستضمن هذه الخطوة توظيف السعة المقعدية إلى العاصمة الكرواتية بما يتناسب مع الطلب بشكل أفضل خلال موسم الشتاء.

وخلال هذه الفترة، تغادر رحلة فلاي دبي «FZ1793» مطار دبي الساعة 10 صباحاً وتصل زغرب الساعة 1:15 بعد الظهر. وتغادر رحلة العودة «FZ1794» زغرب 2:30 بعد الظهر وتصل دبي الساعة 11 ليلاً. وستعمل رحلات فلاي دبي إلى زغرب عبر المبنى 3 بمطار دبي . ومنذ بدء سريان اتفاقية الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي في 29 أكتوبر 2017، زاد عدد المسافرين الذين استفادوا من الشراكة على 794 ألف راكب.

خطوط جنوب أفريقيا

من ناحية أخرى، أكدت طيران الإمارات، التزامها بسوق جنوب أفريقيا عبر التعاون الوثيق مع شركة خطوط جنوب أفريقيا - الناقل الوطني لجنوب أفريقيا منذ عام 1997. وقال متحدث باسم «طيران الإمارات» في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» إن هناك تنسيقا مستمرا مع ناقلة جنوب أفريقيا لتحسين عمليات ذات الرمز المشترك. وأكد المتحدث في الوقت نفسه أنه ليس لدى طيران الإمارات أي خطط للاستثمار أو تملك أي حصص في خطوط جنوب أفريقيا أو في أية ناقلة أخرى.

ورداً على ما نشرته صحيفة سيتي بريس نقلا عن سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، عن إجراء طيران الإمارات محادثات مع خطوط جنوب أفريقيا حول شراكة، أوضح المتحدث أن هناك تنسيقا في إطار مواصلة تركيز «طيران الإمارات» على نموها وتوسعها الذاتي، والاعتماد على شراكات استراتيجية بالرمز تخدم عملاءها وعملياتها التجارية.