تسليم «عزيزي فاريشتا» نهاية العام

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عزمها تسليم مشروع عزيزي فاريشتا الذي يعد أحد المشاريع الخمسة قيد التطوير في منطقة الفرجان، بحلول نهاية العام الجاري. ويسير العمل بوتيرة متسارعة، حيث أوشك المطّور العقاري على الانتهاء من أعمال التشطيبات والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية في المشاريع، وذلك في ظل تقدم سير العمل في الطابق الثامن والطوابق العليا.

وتشهد الأعمال الخارجية تقدماً ملحوظاً وفق الخطة المتبعة لإتمام المشروع بنهاية العام. ويتضمن مشروع عزيزي فاريشتا الذي تقدر قيمة استثماراته بـ255 مليون درهم 284 شقة سكنية، بما في ذلك 137 شقة استوديو و124 وحدة بغرفة نوم، و23 وحدة بغرقتي نوم. ويضم المشروع الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2016، منطقة تجارية بمساحة 7,200 قدم مربع.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: تمكّنا من إنجاز وتسليم معظم مشاريعنا في مجتمع الفرجان. ونهدف إلى تسريع وتيرة العمل لإتمام المشاريع الخمسة الإضافية بنهاية العام، بما في ذلك عزيزي فاريشتا، تماشياً مع استراتيجيتنا التي تركز على البناء والتشييد.