«أدنوك» تدعو الشركات لتنفيذ مشروع في جزيرة زركوه

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

دعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الشركات المعنية للتعبير عن اهتمامها بتنفيذ عقد مشروع إحلال رؤوس اللهب في جزيرة زركوه، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصدر مطلع. وأضافت أن الشركة يحتمل أن تطلب عروض الشركات لتنفيذ المشروع في سبتمبر.

تضم زركوه أربع وحدات لمعالجة النفط المنتج من حقل زكوم الأعلى البحري، ويجري إنشاء وحدة خامسة. كما يوجد على الجزيرة ثلاثة رؤوس لهب فوق أربع من وحدات المعالجة، ويمكن تشغيل رأس رابع، وفق ما قاله المصدر. غير أن رؤوس اللهب تحتاج إلى تعديل لأنها تعمل بين خزانين وفوق سطح الأرض. لذلك لابد من تغيير الرؤوس أو الجزء الأكبر منها. ولكي يتم وضع رأس اللهب تحت الأرض يتطلب ذلك أعمالاً هندسية، حسب المصدر.

وبدأت أدنوك في بناء وحدة المعالجة الخامسة من أجل رفع طاقة إنتاج المرفق ليستطيع معالجة 750 ألف برميل نفط يوميا.