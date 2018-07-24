«أرقام كابيتال»: تحسّن هائل في عائدات البنوك الإماراتية والخليجية

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أكد جاب ميجير رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال المحدودة، التابعة لبنك الاستثمار بدبي، لوكالة «بلومبيرغ» أمس، أن بنوك الإمارات تحظى بوضع جيد ومستقر بصفة أساسية من حيث القيمة، وهو ما انعكس بالتالي في صورة ارتفاع تدريجي في أسعار الفائدة، خاصة في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي.

وقال ميجير إن هذه النتائج تحققت بفضل الالتزام بشكل كامل بالمبادئ والتوجهات العامة. وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على البنوك في دول مجلس التعاون الخليج بصفة عامة، لأن 56% من أصولها معومة، وهي نسبة أعلى من البنوك الأميركية. وأكد أن هذا سيؤدي إلى تحسّن هائل في قيمة العائدات على رأس المال خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستبلغ 3% بعد احتسابها على أساس متوسط القطاع، مع قيم متطرفة تبلغ حوالي 7 أو 8%.

وقال ميجير: «توقعنا أن يكون الربع الثاني أبطأ قليلاً في ما يخص التوسع في أسعار هوامش الفائدة لدى البنوك في دول مجلس التعاون، لأن إعادة تسعير الأصول تستغرق حوالي ثلاثة أشهر».

وفي ما يخص بنوك السعودية، قال ميجير، إنها سجلت ارتفاعاً يبلغ 22% في قيمة أصولها، وهو ارتفاع كبير جداً، تُرجِمَ إلى نمو متتابع، تتراوح قيمته بين 5 إلى 8% في العوائد المتولدة من فوائد القروض. وأدى إلى نمو 10% في أرباح بنك سامبا، و25% في أرباح بنك الرياض.