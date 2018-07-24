133 شركة بمعرض عيد الأضحى في الفجيرة

المصدر: Ⅶالفجيرة - عائشة الكعبي

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة معرض عيد الأضحى في مركز الفجيرة للمعارض بمشاركة 113 شركة تجارية من داخل الدولة إلى جانب مصر وسوريا والصين والهند. ويتضمن المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 21 أغسطس المقبل، تشكيلة متنوعة من العبايات والملابس والمفروشات والعطور والإكسسوارات وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر من مستلزمات عيد الأضحى المبارك.

وأشار خليفة الكندي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض إلى أن غرفة الفجيرة درجت على تنظيم المعرض سنوياً، وذلك في إطار ما توليه من أهمية للدور الذي تلعبه مراكز المعارض في الإمارات، ومنها مركز الفجيرة للمعارض في تنظيم المعارض المتخصصة والتجارية العالمية والمحلية لكونها ذات مردود إيجابي وفاعل على مجمل الأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية.

وأوضح أن الساحة الخارجية للمعرض تشتمل على العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمعرض، منها الألعاب المتنوعة للأطفال وفعاليات تراثية وكافيهات تقدم المأكولات الخفيفة، ما يمكن العائلات من قضاء أوقات ممتعة.