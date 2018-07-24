مجلس إدارة جديد لمجموعة الفرسان القابضة

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

جرى الإعلان أمس عن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجموعة الفرسان القابضة - المملوكة لمجلس التوازن الاقتصادي برئاسة طارق الحوسني، حيث سيعمل المجلس خلال الفترة القادمة على اعتماد استراتيجيات وخطط طويلة المدى تهدف إلى زيادة مساهمة المجموعة في الجهود المبذولة لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة اقتصادية سياحية ورياضية محليا وعالميا.

وضم المجلس الجديد في عضويته التي تستمر لمدة 3 سنوات كلاً من الدكتور فهد سيف اليافعي وعبد الله أحمد القبيسي وجلال عماد الجزار وشريف هاشم الهاشمي وعبد الله ناصر الجعبري وسلطان جبر السويدي.

ويتبع مجموعة الفرسان القابضة العديد من الكيانات الاقتصادية والمنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية منها شركة الفرسان العقارية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وشركة الفرسان للضيافة، والفرسان لخدمات التبريد.

وقال طارق الحوسني رئيس مجلس إدارة المجموعة: من أهم أهدافنا خلال المرحلة المقبلة العمل على تعزيز حضورنا في السوق المحلية والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة اقتصادية رياضية وسياحية مميزة، لافتاً إلى أن المجموعة والشركات التابعة لها ساهمت بتطوير العديد من المشاريع المميزة في أبوظبي بهدف توفير منشآت ومرافق متطورة مميزة، مما سيكون له أثر إيجابي في إثراء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية لإمارة أبوظبي.

من جهته قال راشد القبيسي، مدير عام مجموعة الفرسان القابضة، إن المجموعة وشركاتها التابعة ستعمل على تكثيف جهودها التطويرية تماشيا مع خطة أبوظبي التنموية 2030 لبناء اقتصاد متنوع وقائم على الابتكار وتعزيز الموقع التنافسي للإمارة في الأسواق العالمية.

وأضاف حققت المجموعة نموا مطردا في مختلف مؤشراتها المالية منذ تأسيسها في العام 2016 كما استطاعت أن تطرح مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة في إمارة أبوظبي من أبرزها منتجع ونادي الفرسان الرياضي الدولي، مؤكدا حرص المجموعة على أن يكون المنتجع وجهة ترفيهية ورياضية ذات تصنيف عالٍ من خلال توفير خدمات متميزة ومرافق متطورة بشكل دائم.