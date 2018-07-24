3 اتفاقيات بين «مواصفات» وجهاز الاعتماد في بيلاروسيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

وقّعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ونظام الاعتماد الوطني 3 مذكرات تفاهم مع جهاز الاعتماد في جمهورية روسيا البيضاء للتعاون الفني في مجال الاعتماد الحلال واعتماد جهات تقييم المطابقة وتبادل الخبرات الفنية المتخصصة، إضافة للتعاون بين النظام الوطني للاعتماد ونظيره البيلاروسي والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.

وقع الاتفاقيات من جانب الإمارات في العاصمة البيلاروسية منسك عبد الله المعيني مدير عام «مواصفات» والدكتورة رحاب العامري مديرة إدارة الاعتماد الوطني حيث تتضمن مذكرة التفاهم تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وتبادل المعلومات بشأنه وتدريب الجانب البيلاروسي على متطلبات النظام الإماراتي للجهات المانحة لشهادات المنتجات الحلال، ومن ثم قبول شهادات الاعتماد الصادرة من قبلهم لدى الهيئة، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري لدى البلدين.

وقال عبد الله المعيني إن الهيئة تسعى بصورة دائمة لتتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وقد قطعت الدولة فعليا أشواطا عدة نحو ترسيخ منظومة عالمية متكاملة لقطاع منتجات الحلال تتسم بالتكامل والشمولية لقطاع حيوي ومهم يحظى باهتمام عالمي لافت. وأكد أن الإمارات تمكنت من إطلاق العديد من المبادرات الحيوية الدولية، وإبرام مذكرات التفاهم التي تعنى بتطوير قطاع الحلال وقطاعات المواصفات والمقاييس بالصورة التي تعزز أهداف الهيئة لجعل المنظومة الوطنية للحلال أساس لنظام عالمي للتبادل التجاري للمنتجات الحلال حول العالم وتسهيل انسيابية حركة التجارة وإزالة العوائق التجارية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية أحمد الطنيجي سفير الدولة لدى بيلاروسيا ورومان جولوفنشينكو سفير بيلاروسيا لدى الدولة.

تبادل الخبرات

أكدت الدكتورة رحاب العامري مديرة إدارة الاعتماد الوطني، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب البيلاروسي ستعزز التعاون في مجال اعتماد جهات تقييم المطابقة.