علامات تجارية عالمية بمعرض الفرانشايز في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركة قوية لغرفة تجارة وصناعة عجمان في الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي، التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، يومي 16 و17 أكتوبر المقبل. وأشارت غرفة أبوظبي إلى أن قائمة العارضين تضم علامات تجارية عالمية أبرزها شركة ميشلان للإطارات، وهي الشركة الفرنسية الرائدة عالمياً في قطاع صناعة الإطارات المطاطية، وسلسلة المتاجر العالمية «سفن إليفن»، التي أنشئت بموجب اتفاقية امتياز بين شركة سفن إميرتس للاستثمار وشركة سفن إليفن العالمية بهدف إطلاق متاجرها في الإمارات.

وقال محمد المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي: جاءت مشاركة غرفة عجمان لتؤكد دعم معرض الفرانشايز لرؤية واستراتيجية الإمارات بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص في مجالات الاستثمار والأعمال وتشجيع الشركات المختلفة على تبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون.

وأشار المهيري إلى أن هدف المعرض الأساسي هو توفير فرص لإيجاد مبادرات ناجحة بين الشركات الأجنبية ورواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وأكد هلال القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الابتكار وتطوير الأعمال بالإنابة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أنه من المتوقع أن يستقبل معرض الفرانشايز العالمي في دورته السادسة بأبوظبي هذا العام أكثر من 100 عارض دولي ومحلي يمثلون نحو 12 قطاعاً متنوعاً، حيث وصل عدد الدول المشاركة حتى الآن إلى 15 دولة هي الإمارات والسعودية، كندا، إيطاليا، الأردن، الهند، باكستان، المغرب، مصر، لبنان، البرتغال، الولايات المتحدة، الكويت، فرنسا، والمملكة المتحدة.

مفاهيم حديثة

يقدم معرض الفرانشايز أحدث المفاهيم والأساليب المبتكرة والفريدة من نوعها لرواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة على حد سواء، كما يتيح فرصة التواصل مع خبراء الفرانشايز الدوليين لعرض كيفية تطوير العلامات التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ودعم خطواتهم في هذا المجال الواسع.