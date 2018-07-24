100 علامة في المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز بدبي في ديسمبر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقطب المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، في دبي في دورته الثالثة، المقررة إقامتها في الفترة ما بين 5-6 ديسمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من 80 دولة.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 2000 زائر ومشارك، وسيشهد المعرض هذا العام مشاركة أجنحة خاصة لمختلف الدول، وسيستضيف علامات تجارية بارزة من السعودية، وعمان، والكويت، وماليزيا، وتركيا، وعلى هامش المعرض سيقام تكريم للعلامات التجارية المشاركة ضمن فئات «أفضل تصميم لمنصة عرض»، و«أفضل نشاط لمنصة عرض».

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إندكس القابضة: شهد سوق حقوق الامتياز مؤخراً في الإمارات تطوراً ملحوظاً، فقد حققت الكثير من العلامات التجارية العالمية نجاحاً باهراً في الأسواق المحلية، كما تميّزت العلامات التجارية الإماراتية بجودتها وأدائها، ما ساعد في توسعها على نطاق العالم، واليوم يسهم قطاع حقوق الامتياز في الإمارات بدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث إنه يوسّع نطاق الأعمال، ويخلق فرص عمل متعددة، خاصة مع توفر الخدمات والبنية التحتية المتطورة في الدولة، ما يؤسس لمستقبل مزدهر للاستثمار في قطاع حقوق الامتياز.

من جانبه، قال جاسم البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة فرنشايز سوق: يمثل موقع فرنشايز سوق حلقة وصل تربط بين رواد الأعمال الطموحين ومالكي حقوق الامتياز من خلال سوق إلكتروني خاص بالمؤسسات يوفر فرصًا لأصحاب الامتياز لعرض علاماتهم التجارية والتواصل مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين المحتملين من مختلف القطاعات، مثل قطاع المأكولات والمشروبات، وغيرها، كما يقدم الموقع 360 حلاً في مختلف المجالات.

مشروبات ومأكولات

يتميز المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز هذا العام بمشاركة لافتة للعلامات التجارية الرائدة في قطاع المشروبات والمأكولات، الذي يشهد نمواً ملحوظاً، فبحسب غرفة تجارة وصناعة دبي، يواصل هذا القطاع الهيمنة على سوق حقوق الامتيازات في المنطقة، ومن المتوقع أن تسيطر الوجبات السريعة على نسبة 40% من سوق حقوق الامتياز، بينما سيرتفع عدد مشغلي الامتيازات في مجال المأكولات والمشروبات إلى أكثر من 25 بالمئة في السنوات المقبلة.