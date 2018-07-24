593 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 593 مليون درهم. وتم تسجيل 150 مبايعة بقيمة 296 مليون درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 174 مليون درهم و106 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 122 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الخوانيج الثانية. وجاءت مبايعة بـ10 ملايين بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بـ 18.4 مليوناً.

وسجلت الرهونات 297 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 275 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 22 مليوناً أهمها في النهدة الأولى بقيمة 163 مليون درهم ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ 33 مليوناً.