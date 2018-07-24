مسح الاستثمار الأجنبي 2018 يشمل 52 منشأة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بإجراء مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2018، ويشمل المسح عينة من منشآت الاستثمار الأجنبي وعددها 52 منشأة في الفجيرة.

ويهدف مسح الاستثمار الأجنبي التعرف إلى حجم الاستثمارات الأجنبية في إمارة الفجيرة، ومدى مساهمة هذه الاستثمارات في نمو وتطور اقتصاد الإمارة، كما يهدف إلى التعرف على أنشطة منشآت الاستثمار الأجنبي وحجم القوى العاملة في هذه المنشآت.

وبعد انتهاء المسح سيتم تحليل النتائج وإجراء معالجة البيانات حول مجتمع الاستثمار الأجنبي في إمارة الفجيرة واستخراج النتائج، وذلك لخدمة متخذي القرار في بناء الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. كما يمكن لهذه النتائج أن تفيد المستثمرين ورجال الأعمال في دراسات الجدوى الخاصة بإقامة المشاريع الجديدة إلى جانب خدمة الأكاديميين وطلبة البحث العلمي.