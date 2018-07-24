الإمارات تنفق 15 مليار درهم على الأبحاث والتطوير سنوياً

المصدر: دبي - البيان

أفاد تقرير حديث بأن دولة الإمارات تنفق 15.6 مليار درهم على الأبحاث والتطوير سنوياً. وأضاف التقرير الصادر عن موقع «اندرستاندنج ماني» الإحصائي، أن الإمارات تحتل بذلك المرتبة 35 عالميا من بين 137 دولة رصدها التقرير.

وجاءت الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والهند وبريطانيا وروسيا والبرازيل في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم. وأفاد التقرير بأن 10 دول فقط تمثل 80% من الإنفاق على الأبحاث والتطوير في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي يزيد إنفاقها على صاحبة المركز الثاني، الصين، بمقدار يزيد على 100 مليار دولار. يصل إنفاق الولايات المتحدة إلى 476.5 مليار دولار سنويا، بينما يصل إنفاق الصين إلى 370.6 مليار دولار سنويا. وتنفق اليابان صاحبة المركز الثالث 170.5 مليار دولار سنويا. وتشمل تلك الأرقام الإنفاق الحكومي والخاص والأكاديمي واستثمارات المؤسسات غير الهادفة للربح.