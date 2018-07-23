تعاون بين طيران الإمارات وفلاي دبي على خط زغرب خلال الشتاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات وشريكتها في الرمز فلاي دبي أن الرحلات بين دبي وزغرب ستعمل بطائرات فلاي دبي اعتباراً من 2 ديسمبر 2018 ولغاية 30 مارس 2019، حيث ستعود طيران الإمارات إلى تشغيل الرحلات بطائراتها.

وسوف تضمن هذه الخطوة توظيف السعة المقعدية إلى العاصمة الكرواتية بما يتناسب مع الطلب بشكل أفضل خلال موسم الشتاء. وخلال هذه الفترة، تغادر رحلة فلاي دبي "FZ1793" مطار دبي الدولي عند الساعة 10 صباحاً وتصل إلى زغرب عند الساعة 1:15 بعد الظهر. وتغادر رحلة العودة "FZ1794" زغرب الساعة 2:30 بعد الظهر وتصل إلى دبي عند الساعة 11 ليلاً.

وسوف تخدم فلاي دبي هذا الخط بطائرات البوينج 737 ماكس 8 الجديدة، التي توفر تجربة سفر راقية للعملاء تعكس قوة العلامة التجارية لكل منهما، وتشمل مقاعد تتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال ومقاعد درجة سياحية حديثة بالإضافة إلى نظام ترفيه جوي بشاشات فائقة الوضوح تعمل باللمس.

وسوف تعمل رحلات فلاي دبي إلى زغرب عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي ما يتيح لركاب طيران الإمارات إمكانية مواصلة سفرهم بسهولة.

ومن خلال اتفاقية الرمز المشترك التي تغطي اليوم أكثر من 90 وجهة، تواصل طيران الإمارات وفلاي دبي توفير مزيد من الخيارات والمرونة للعملاء عبر شبكتيهما.

وكان سريان الاتفاقية قد استهل بالإعلان عن 29 وجهة، وما لبثت الناقلتان أن أعلنتا عن توسيع نطاق شراكتهما لتلبية متطلبات العملاء الذين استفادوا من زيادة عدد الرحلات وإمكانية الوصول إلى وجهات عالمية بتذكرة سفر واحدة ووصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية ومواصلة السفر بسلاسة عبر دبي، وغير ذلك من الفوائد والمزايا.

وسوف تغطي اتفاقية الرمز المشترك مزيداً من الوجهات في المستقبل.

ويحصل ركاب طيران الإمارات، الذين يحجزون للسفر على رحلات الرمز المشترك على وجبات مجانية ووزن الأمتعة المعتمد عند سفرهم على رحلات فلاي دبي، في كلا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

ومنذ بدء سريان اتفاقية الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي في 29 أكتوبر 2017، زاد عدد المسافرين الذين استفادوا من هذه الشراكة على 794 ألف راكب.