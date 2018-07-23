ملتزمون بالاستثمار في السوق الإماراتي

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أكّد ديفيد وانغ رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات، التزام الشركة الصينية لصناعة الهواتف الذكية المتطورة بالاستثمار في السوق الإماراتي.

وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياح الصينيين. وأضاف وانغ في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن تعزيز «هواوي» التي تواصل هواتفها اكتساح الأسواق العالمية، استثماراتها في البحوث والتطوير، يأتي لتلبية متطلبات أسواق الإمارات، خصوصاً أن الإمارات أهم أسواق النمو العالمية بالنسبة للشركة الصينية التي تصل حصتها في سوق الهواتف الذكية في الإمارات إلى 20 %.

وأوضح وانغ أن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تأسست عام 2011، باتت اليوم أسرع علامات الهواتف الذكية نمواً في المنطقة. وتُعد الإمارات واحدة من أهم أسواق النمو العالمية بالنسبة لهواوي، حيث نواصل الاستثمار في هذه السوق لتعزيز مكانة هواوي فيها، بوصفها الخيار المفضل من فئة الهواتف الذكية بالنسبة للعديد من الشرائح المتنوعة.

وإجمالاً، فإننا نرى وجود إمكانات هائلة للنمو في الشرق الأوسط عموماً، والسوق الإماراتية بشكل خاص، والتي تتميز بانفتاحها على التغيير وتجربة كل جديد.

ويمتد التزام هواوي تجاه الإمارات والشرق الأوسط لأكثر من 15 عاماً، ورّدت خلالها أكثر من 66 مليون هاتف ذكي إلى المنطقة، حيث يأتي نجاحنا في المنطقة بشكل عام، والإمارات على وجه التحديد، ليعكس دعم الإمارات للمشاريع الناجحة والمبتكرة. ومن هنا، فقد عملنا في الفترة الأخيرة على الاستثمار في شراكات مع أهم الهيئات الحكومية الإماراتية، بهدف دعم رؤية الدولة التي تتمحور حول تنمية الابتكار.

وحول أهم ما يمّيز سوق الإمارات، أوضح أن سوق الإماراتية تحمل إمكانات كبيرة، ونعتقد أن الابتكار هو ما يميزنا عن المنافسين، ويمنحنا الأفضلية في هذه السوق، خلال عام 2018 وفي المستقبل.

وفي هذا السياق، نال أحدث هواتفنا الريادية «هواوي P20 برو» HUAWEI P20 Pro، والمزود بكاميرا «لايكا» الثلاثية الثورية، أصداء استثنائية في الإمارات، ليصبح هاتفنا الذكي واحداً من ضمن قائمة الأكثر مبيعاً في البلاد لعام 2018 حتى الآن. ويتجلى التزام هواوي الراسخ تجاه الإمارات.

وتعزيز علاقاتها معها، من خلال المبادرات التي أطلقتها الشركة مؤخراً، حيث وقّعنا مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة، بوصفها الوجهة المفضلة للسياح من الشرق الأوسط وأفريقيا والصين.

وأضاف: سنواصل التركيز على تطوير هواتف مبتكرة، تسهل حياة عملائنا، فمع مواصلة الذكاء الاصطناعي سيطرته على عناوين الأخبار ومخيلة الناس، ركزت هواوي في الفترة الأخيرة على تقديم تكنولوجيا أكثر إنسانية وشفافية وسرعة، وهذا هو السبب الذي يجعل هواتفنا تعتمد جوهرياً على الطاقة الذكية والسرعة الذكية والكاميرا الذكية.

إلا أن الهاتف الذكي الذي يتأقلم مع سلوك مستخدمه واحتياجاته، بدءاً، على سبيل المثال، من الضبط التلقائي لإعدادات الكاميرا، وانتهاءً بتحقيق الأداء المثالي على مستوى استهلاك البطارية، لا يُشكل سوى بداية لمسيرة مشوّقة.

وضمن هذه الرؤية، جاء إطلاقنا لـ «متجر تجربة العملاء» الريادي الأول في دبي مول، والمزود بأحدث التقنيات المصممة خصيصاً لتتيح للعملاء تجربة عملية متكاملة، يتعرفون خلالها إلى أحدث منتجاتنا المبتكرة عن كثب، وقبل أن تتوافر في أي مكان آخر، بما يضمن التفاعل المستمر مع علامة هواوي.

وقد وقع اختيارنا على دبي مول، بفضل مكانته كوجهة ذات شهرة طائلة، تُعرض فيها أحدث المنتجات المتطورة من أهم العلامات التكنولوجية الفاخرة، إضافةً إلى موقعه الاستراتيجي، الذي يتيح لنا الوصول إلى العملاء في المنطقة ومحيطها.

حصة

وأكد أن هواوي نجحت في زيادة حصتها السوقية ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بواقع 31.25 %، وذلك بحسب تقرير «جيه إف كيه» لعام 2018، والذي نوّه بالأداء القوي والنمو المطرد الذي تحققه هواتف الشركة في المنطقة.

فقد أشارت بيانات «جيه إف كيه»، إلى أن حصة هواوي السوقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغت 21 % خلال شهر مايو 2018، محققة بذلك نمواً بنسبة 31.25 %، عند مقارنتها مع حصة الشركة السوقية خلال شهر ديسمبر 2017. كما شهدت قيمة مبيعات الشركة، زيادة بنسبة 35.7 % عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، لتسجل ارتفاعاً بواقع 19 % في مايو.

وقد كان لالتزام هواوي تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واعتمادها منهجية الابتكار، الدور الرئيس في النمو الاستثنائي الذي حققته أعمال مستهلكي العلامة، وهو ما تجلى في الزيادة السريعة في شحنات الهواتف الذكية إلى المنطقة في النصف الأول من عام 2018، وفي حجم حصة هواوي من السوق التي تتجاوز 20 % على مستوى المنطقة، وتبلغ 20% في الإمارات.

كما ظهر نجاحنا في الإمارات بشكل واضح، لدى طرحنا لأحدث هواتفنا من الفئة المتوسطة «هواوي نوفا» HUAWEI nova 3e، والذي نفد بالكامل منذ اليوم الأول لطرحه على البيع العام، ليصبح الأكثر مبيعاً في فئته خلال وقت قياسي.

وتأتي المبيعات الممتازة التي تحققها هواتفنا، لتشكل مؤشراً على ثقة العملاء المتجددة بهواوي، ودليلاً على قدرتنا على الابتكار لتقديم منتجات ذات قدرة عالية على المنافسة من مختلف الشرائح التي تضمها محفظتنا الغنية.

تصوير

ولفت إلى أن هواوي دشنت حقبة جديدة في التصوير بالهواتف الذكية، من خلال إطلاقها لهاتف «هواوي P20 برو»، والذي يضم كاميرا «لايكا» الثلاثية الثورية بدقة 40 ميغابيكسل، المزودة بدورها بنظام «ماستر» للتصوير المعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يرتقي بالتصوير الليلي إلى آفاق جديدة. وقد حققت سلسلة «هواوي P20».

والتي وصفت بأنها «أحدثت تغييراً جذرياً في قواعد اللعبة»، ونالت جوائز عالمية، مبيعات إجمالية تخطت 6 ملايين وحدة حول العالم، بعد فترة لم تتجاوز 3 أشهر من إطلاقها في مارس . وتحتل الهواتف الخمسة لسلسلة «هواوي P20» حالياً، صدارة ترتيب موقع DxOMark وهي الهواتف الأولى التي تتخطى حاجز المئة نقطة للتقييم على الموقع.

هواتف ذكية

وأشار إلى إطلاق هاتفي «نوفا 3» و«نوفا 3i» في الإمارات، واللذين يعتمد كلاهما على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الإجمالية ومزايا الكاميرا. وجاء إطلاق الهاتفين في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه من قبلهما «نوفا 2» و«نوفا 3e»، في الإمارات والمنطقة، حيث نفدت كافة الهواتف من «نوفا 3e»، بالكامل في اليوم الأول من طرحها للبيع في الأسواق.

ونتوقع أن تواصل سلسلة نوفا تميزها مع هاتفيها الجديدين، اللذين يقدمان أفضل صورة سيلفي على مستوى الهواتف الذكية.

واليوم، تحتل الإمارات صدارة العالم في انتشار الهواتف الذكية، ونرى العملاء في هذه البقعة من العالم، يسارعون إلى تبني أحدث التقنيات المتطورة، ويُقبلون بكثافة على المنتجات والخدمات المبتكرة. كما ستجدد هواوي خلال الفترة المتبقية من 2018، التزامها بتطوير الهواتف المبتكرة، والتي تسهم في جعل حياة العملاء أكثر سهولة وسعادةً.

معايير جديدة للابتكار

تواصل هواوي تقديم أحدث التقنيات الثورية، لترسي معايير جديدة للابتكار على مستوى القطاع. كما تُعد هواوي من بين أكثر الشركات إنفاقاً على قدرات الأبحاث والتطوير، حيث تعمد إلى استثمار نسبة ضخمة من عوائدها السنوية في هذا المجال، وهو ما تجسد في تأسيس 16 مركزاً للأبحاث والتطوير، و36 مركزاً مشتركاً للابتكار، و45 مركزاً تدريبياً في مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار التزام هواوي المستمر بالاستثمار في المستقبل، فقد وصل إنفاقها على الأبحاث والتطوير إلى 45 مليون دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية، كما أنها استندت إلى قدراتها الكبيرة في هذا المجال، وانتشارها الهائل في السوق، لتتعاون مع شركاء من الطراز العالمي، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع، والتوصل إلى منتجات تتميز بالتطور التكنولوجي، لتوفر لعملائها تجارب تبلغ أقصى حدود التميز والفخامة.