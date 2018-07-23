مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تنظم قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018

المصدر: دبي- البيان

تنظم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الدورة الثالثة من «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية».

وذلك يومي 3 ـ 4 أكتوبر 2018 في أتلانتس النخلة دبي بالشراكة مع «اكسبوتريد» المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وتركز القمة على مختلف التطورات والاتجاهات التكنولوجية التي تشكل القطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة، كما تقدم رؤى حول مجالات التصنيع المستقبلية التي يمكن اعتمادها بما يتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية 2030. ويعرض على هامش القمة، ابتكارات وتقنيات مزودي الخدمات ذوي الصلة والتي تدعم ممارسات التصنيع المستقبلية.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «بصفتنا مساهماً رئيسياً في استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، يسعدنا استضافة «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية» بمشاركة فعالة من لجان استراتيجية دبي الصناعية ومبتكري التكنولوجيا العالميين لبحث مواضيع مهمة مثل إنترنت الأشياء الصناعية ومصانع المستقبل والتوأمة الرقمية واستخدام الروبوتات.

بالإضافة إلى مواضيع عديدة ذات الصلة. وأضاف: تسعى نسخة هذا العام من القمة إلى إشراك أكثر من 800 من المصنعين والممثلين الحكوميين لبحث التحديات والفرص في قطاعي التصنيع والتجارة، والتي لا تزال من المحفزات الرئيسية للاقتصاد في المنطقة. وتقدم القمة منصة لتبادل المعرفة، وتعرض أمثلة حية من الواقع توضح تحديات وفرص التحول الرقمي في قطاع التصنيع. 40 خبيرا

ويشارك في الحدث أكثر من 40 خبيراً في المجال من شركات ضمن قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم، وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا كمتحدثين وخبراء ومنهم أوي هنسن، نائب الرئيس (التصنيع 4.0) في بي أيه اس اف؛ وكارل سوني فاتنهامار، مدير التصنيع في كوريس للتعبئة؛ وعلي ادريس، مدير التصنيع في شركة طيران الشرق الأوسط، مونديليز.

وإروين بامبس، الرئيس التنفيذي لشركة جلف كرافت؛ وديلال شابوني، رئيس قسم تقنية المعلومات في بيبسيكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومحمد أشرف، رئيس قسم تقنية المعلومات في مساف؛ وياسر جمال، نائب الرئيس (سلاسل التوريد) في يونيليفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتوماس تنجستروم، مدير الجودة في ان آي ام ار أوتوموتيف؛ وعصام أبو غالي، مدير سلاسل التوريد ومجموعة شندلر.