«النابودة للإنشاءات» تبرم عقوداً بـ 750 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

فازت مجموعة النابودة للإنشاءات، التابعة لمجموعة النابودة للمشاريع، أخيراً بعدد من العقود الجديدة التي تزيد قيمتها على 750 مليون درهم.

وتشمل تلك العقود إنشاء مبان جديدة لخدمات الطوارئ، وطرق وإنارة للطرق وتركيب مرافق لمشروع سكني، وبناء مقر رئيسي جديد و4 محطات محولات لهيئة كهرباء ومياه دبي.وتمت ترسية 3 من محطات المحولات الأربعة على مجموعة النابودة للإنشاءات من خلال مؤسسة ميتسوبيشي إلكتريك وتقع المحطات في أحياء وادي الصفا، والممزر، وورسان الثالث في دبي.

وسيتم تنفيذ محطة المحولات الرابعة من خلال الشراكة مع شركة سيمنز وستخصص لخدمة منطقة دبي الجنوب، حي جبل علي. كما تم توقيع عقد آخر لتنفيذ أعمال البنية التحتية في منطقة ميدان الكبرى. والعقد الأخير الذي فازت به المجموعة يتعلق بإنشاء محطة إطفاء جديدة، ومحطة إسعاف ونقطة للشرطة بموجب عقود تشمل أيضاً أعمال التصميم الداخلي والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية.

وقال سنان النابودة، المدير التنفيذي لمجموعة النابودة للإنشاءات: نموذجنا فريد في الأعمال حيث نتمتع بالاكتفاء الذاتي، ونوفر لأنفسنا الأسفلت والخرسانة والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، وهذا النموذج يجعلنا قادرين على المنافسة بقوة في صناعة الإنشاءات، وعلى مدار 60 سنة ظل اهتمام الشركة منصباً على الإنجاز بدرجة الامتياز في التنفيذ.