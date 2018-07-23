«إمباور» تبتكر «الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن ابتكارها الأول عالمياً في مجال تبريد المناطق عبر «الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي» بهدف مواكبة استراتيجية دبي المتكاملة في مجال الطاقة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا القطاع الذي يشهد إقبالاً كبيراً حول العالم.

وطوّر فريق «إمباور» حلاً ذكياً معروفاً اختصاراً باسم «AIMS 360»، حيث وضع الفريق تصوراً للنظام في عام 2014. وبعد سنوات من البحث والتطوير تمكن الفريق من بدء التنفيذ الكامل للنظام في بداية 2018 لأكثر من 85 ألف متعامل مسجل لدى «إمباور». والمشروع عبارة عن نظام متكامل يعمل عن بعد لجمع بيانات قراءة العدادات التي سيتم ربطها جميعها بالنظام.

ويهدف إلى إدارة احتياجات التبريد على نحو فعّال في طرفي عملية التبريد بالمنطقة بأكملها. والنظام قادر على جمع البيانات على مدار الساعة وهو مصمم لخدمة المتعاملين بمتطلبات الفوترة الدقيقة، لإجراء الكشف التلقائي وتحليل أخطاء العدادات من أجل التصحيح.

وساعد هذا النظام الرائد عالمياً في تقليل وقت التشغيل أثناء معالجة عملية الفوترة من خلال توفير متطلبات قراءة العدادات المتوفرة عبر الإنترنت، وباستخدام هذه الميزة تكون تفاصيل قراءة العدادات بضغطة زر واحدة فقط للتسوية النهائية أو عملية التسجيل أو حتى في النزاعات المتعلقة بالفواتير.

وتم ربط أكثر من 1,000 مبنى بالنظام، بينما يوجد الخادم الرئيس في مقر شركة إمباور، والذي يقوم بربط جميع العدادات المتواجدة بمختلف مناطق دبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: توفر «إمباور» في الوقت الحالي 1.34 مليون طن من التبريد لأكثر من 85 ألف متعامل بدبي، ويشهد تبريد المناطق إقبالاً كبيراً. لهذا طورنا حلولاً مبتكرة وذكية، لتحقيق النتيجة المثالية التي تساعد المؤسسة على تحقيق التميّز التشغيلي وتضمن للمتعاملين الحصول على أفضل خدمات تبريد المناطق.