2.46 مليار درهم انكشاف 13 شركة على «أبراج»

المصدر: دبي- عمرو عادل

ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، غير المنكشفة على مجموعة «أبراج كابيتال» إلى 116 شركة حتى جلسة، أمس، في إطار الالتزام بطلب هيئة الأوراق المالية والسلع الإفصاح عن انكشاف الشركات على المجموعة التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، زاد عدد الشركات التي أعلنت عن انكشافات مباشرة وغير مباشرة، إلى 14 شركة بإجمالي 2.46 مليار درهم بعد إعلان شركتي «الإثمار القابضة» تعرضها من خلال أبراج كابيتال كو إنفستور المحدودة بنحو 55.1 مليون درهم، و«المجموعة العربية للتأمين - أريج» بقيمة 3.780 ملايين درهم من خلال تكافل ري ليمتد التابعة.

شركتان جديدتان

وأكدت شركتان جديدتان مدرجتان في سوق دبي المالي في بيانات منفصلة، أمس، عدم انكشافها على «أبراج» ليرتفع الإجمالي إلى 56 شركة، وهما «الوطنية الدولية القابضة»، «الاستشارات المالية الدولية»«آيفا».

وارتفع عدد الشركات المنكشفة في دبي إلى 9 شركات، بقيمة تجاوزت ملياري درهم، لتضم إضافة إلى شركات «العربية للطيران»، «عمان للتأمين»، و«شعاع كابيتال»، وبنوك «الإمارات دبي الوطني»، «دبي التجاري»، «عجمان»، و«المشرق»، كل من «الإثمار» و«أريج».

وذكرت شركة الإثمار القابضة المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، أنها تمتلك 1% من شركة أبراج القابضة، والتي تمثل 15 مليون دولار، بشكل غير مباشر من خلال شركة أبراج كابيتال كوإنفستور المحدودة، فيما تمتلك 5% في انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند (آسي.جي.سي.إف)، كما تمتلك 24.5% في آي.جي.سي.إف جنرال بارتنر لمتد.

وأعلنت «أريج» المدرجة في بورصتي دبي والبحرين، تعرضها بشكل غير مباشر من خلال الشركة التابعة تكافل ري ليمتد بقيمة تصل إلى نحو مليون دولار، فيما تم إطفاؤه بالكامل.

سوق دبي

ويصل عدد شركات سوق دبي التي أفصحت عن موقفها 65 شركة من إجمالي 68 شركة محلية وذات إدراج مزدوج، ليتبقى بذلك 3 شركات لم تفصح حتى الآن، وهي «أجيليتي للمخازن العمومية»، «اكتتاب القابضة»، و«مصرف السلام السودان»، فيما سجلت نسبة إفصاح الشركات المحلية المدرجة 100%.

وكانت شركات سوق أبوظبي بالكامل، أفصحت عن موقفها، وعددها 65 شركة، منها 60 شركة غير منكشفة، و5 شركات أعلنت حتى الآن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم.

وبدأت أزمة «أبراج» أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الظهور عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

استقالة نقفي من «جمعية صناع العالم»

تقدم عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أبراج»، باستقالته من مجلس إدارة «جمعية صناع العالم»، وهي إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا. وبحسب ما نشرت صحيفة «سونتاجس زيتونغ» السويسرية، أمس، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدم نقفي باستقالته من الجمعية نهاية الأسبوع الماضي.

وذلك بعد أن أنهى المنتدى تعاونه مع مجموعة «أبراج» في أبريل الماضي. ويضم مجلس إدارة «جمعية صناع العالم» أيضاً مجموعة «علي بابا»، المملوكة لرائد الأعمال الصيني «جاك ما»، ميتا ماريت ولية عهد النرويج، ومجموعة «كارلايل» المملوكة لرجل الأعمال الأميركي ديفيد روبنشتاين. دبي- سيد صالح

