518 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 518 مليون درهم، حيث تم تسجيل 109 مبايعات بقيمة 147 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 62 مليون درهم و77 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في الثنية الرابعة. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات بـ 22 مبايعة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بـ18 مليون درهم. وسجلت الرهونات 371 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 344 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 165 مليون درهم، ورهن بمنطقة بور سعيد بقيمة 94.3 مليونا.