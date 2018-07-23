تفاهم بين غرفة عجمان و«تنمية المشاريع» لإقامة برامج مشتركة

المصدر: عجمان - البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم مجتمع الأعمال من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجهتين في إقامة مبادرات وفعاليات ولقاءات مشتركة وتنظيم مجموعة من الدورات وورش عمل، التي تستهدف من خلالها رواد الأعمال على مستوى دولة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم، التي جرت في مقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار وتنمية الأعمال في غرفة عجمان وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم جميلة كاجور، مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري في غرفة عجمان، وابتهال أحمد الناجي، مدير إدارة تطوير قدرات رواد الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونصت مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين، بحيث تقوم أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتنظيم دورات تدريبية ضمن خطة عمل معتمدة تواكب متطلبات السوق وتنعكس نتائجها على رواد الأعمال من خلال إكسابهم الخبرات والمعارف اللازمة بما يدعم مشاريعهم القائمة والمستقبلية، ويعزز الإبداع والابتكار في تنفيذ المشاريع.

وأشاد محمد الجناحي بجهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم مشاريع رواد ورائدات الأعمال وتوفير أدوات النجاح لرواد ورائدات الأعمال، وأكد أهمية مذكرة التفاهم وما ستتبعه من دورات متنوعة تُمكن شباب ورواد الأعمال من تنمية واستدامة مشاريعهم.

وأضاف: ستعمل الأكاديمية على تنظيم 5 دورات تدريبية بما في ذلك إعداد المادة التدريبية وتوفير المحاضر، فضلاً عن توفير مكان للتدريب وبرامج على النحو الذي يتم الاتفاق عليه مع غرفة عجمان.

وتم عقد اجتماع بين الطرفين في مقر غرفة عجمان بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وناقش الاجتماع سبل تطوير التعاون المشترك بين غرفة عجمان ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد سالم السويدي ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير قنوات داعمة لرواد وشباب الأعمال والاستفادة من الطاقات الشبابية المبدعة.