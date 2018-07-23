14 % نمو عدد الزوار الدوليين لرأس الخيمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن تسجيل نمو نسبته 14% في أعداد زوار الإمارة من الأسواق الدولية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتجاوزت النسبة المسجلة توقعات منظمة السياحة العالمية لمعدلات نمو السياحة في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018 والتي قدرتها بـ4%، ما يعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية صاعدة.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الأسواق الدولية وفرت 66% من إجمالي زوار رأس الخيمة خلال النصف الأول مع تسجيل ارتفاع سنوي ملحوظ في أعداد الزوار من روسيا بنسبة 50%، وحافظت ألمانيا على مركزها الثاني كأكبر أسواق الإمارة للسياح بارتفاع نسبته 4%، تليها المملكة المتحدة بنسبة نمو 13% مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

مشاريع تطويرية

وأشار إلى أن النصف الأول شهد تطوير أنشطة سياحة المغامرات في الإمارة التي تكتسب شهرة متزايدة كوجهة مفضلة لرياضة المغامرات على مستوى المنطقة.

وأعلن مطر، اعتزام الهيئة افتتاح المرحلة الثانية من المسار نهاية العام الجاري بإضافة كابل جديد، إضافة إلى حديقة جديدة للمغامرات، لافتاً إلى أن الإمارة تخطط لتطوير المزيد من المشاريع السياحية، بما فيها تشييد مخيم فاخر على جبل جيس يضم 37 غرفة ويتوقع استكماله نهاية 2019.

بالإضافة لأكاديمية تعليم مهارات العيش في البراري يتوقع استكمالها في الربع الثالث من 2019، إلى جانب مسار لتسلق الجبال ومسارات الدراجات الجبلية بطول 64.72 كم تفتتح بداية العام المقبل.

وواصلت مؤشرات الأداء الفندقي أداءها القوي خلال النصف الأول في ظل ثبات معدلات الإشغال المرتفعة عند 73.3%، وارتفاع متوسط سعر الغرفة بواقع 5.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

غرف جديدة

وأضاف: تخطط الإمارة لإضافة 5600 غرفة فندقية إلى 6500 غرفة متوفرة حالياً وذلك بالتزامن مع دخول أبرز العلامات الفندقية العالمية إلى الإمارة بما فيها ماريوت، موفنبيك، شيراتون، أنانتارا، ريزيدور، إنتركونتيننتال، هامبتون من هيلتون، وكراون بلازا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار أهداف الهيئة بالوصول إلى 12 ألف غرفة فندقية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار بحلول 2022.

وأوضح أن الهيئة تستهدف استقبال مليون زائر بنهاية العام وهناك خطة تطوير للمرافق السياحية والفندقية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار ضمن الاستراتيجية السياحية 2019 ـ 2021 التي تعتزم الهيئة إطلاقها في الربع الأخير من العام.