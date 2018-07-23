مؤشرات إيجابية للنصف الأول من «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

عزّزت الدورة الحادية والعشرون لمفاجآت صيف دبي من مكانة دبي، وجهة صيفية مفضّلة للعائلات، وأسهمت في تنشيط حركة أسواق التجزئة خلال النصف الأول من الحدث الذي انطلق في 22 يونيو ويستمر حتى 4 أغسطس.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مفاجآت صيف دبي لتقدّم لزوّار دبي توليفة من الفعاليات المشوقة والخصومات الكبيرة على أرقى العلامات التجارية، وتمنحهم تجارب تسوّق لا مثيل لها، مع فرص الربح الوفير.

وطالت تأثيرات الحدث مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع التجزئة، الذي يعتبر مسهماً مهماً في إجمالي الناتج المحلي لدبي، حيث أصبحت مراكز التسوق المشاركة خلال فصل الصيف جاذبة للعائلات التي تسعى للحصول على تجارب تسوّق مميّزة ورائعة، وفي الوقت ذاته تبقي الأطفال مشغولين في الأنشطة الترفيهية الممتعة.

شركاء استراتيجيون

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال مفاجآت الصيف طيران الإمارات، وإعمار مولز «دبي مول»، وماجد الفطيم العقارية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ومجموعة الفطيم - دبي فستيفال سيتي مول، ونخيل مولز، وابن بطوطة مول، وسوق التنين 1 و 2، وسوق دبي الحرة، وإينوك، ومجموعة الزرعوني - ميركاتو، ومِراس، واتصالات.

وتعتبر مفاجآت صيف دبي جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، الذي يضم مهرجانات تسوق، وتخفيضات كبرى لعدة أيام، وإطلاق تشكيلات جديدة من الأزياء، والعودة إلى المدارس، وإقامة احتفالات وعروض ترويجية في عدد من المناسبات التي تستهدف شريحة واسعة من السكان والزوّار، التي تؤدّي جميعها إلى تعزيز قطاع التجزئة.

ومن جهتهم أعرب الشركاء الاستراتيجيون عن سعادتهم بالنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية من مفاجآت صيف دبي، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية هذا الحدث الصيفي في تنشيط الأسواق.

إعمار مولز

وقال ناصر رفيع، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: شهدت مفاجآت صيف دبي 2018 نجاحاً استثنائياً وإقبالاً كبيراً من قبل المقيمين والزوار على حد سواء، في كل وجهات التسوق والترفيه التابعة لـ «إعمار مولز»، التي سجلت نشاطاً بارزاً ونمواً في المبيعات وأعداد الزوار خلال هذا الحدث المهم.

وكان كل من «دبي مول»، و«دبي مارينا مول» من أبرز محاور أنشطة الحدث من خلال تجارب التسوق المميزة والعروض الترويجية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة. كما حققت أنشطة التجزئة خلال الحدث زخماً أكبر مع إطلاق «برنامج إعمار مولز للمكافآت»، الذي قدّم للمتسوّقين فرصة كسب أميال «سكاي واردز» على مشترياتهم.

إضافة إلى الفوز بالجائزة الكبرى المتمثلة بمليون ميل «سكاي واردز». ولا شك أن مفاجآت الصيف تعد رافداً قوياً لقطاعي السياحة وتجارة التجزئة في دبي، وهو عنصر جوهري في تعزيز الطلب عاماً تلو الآخر، بما يعود بفوائد ملموسة على السوق المحلية».

ماجد الفطيم العقارية

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: كما توقعنا، شهدت أعمال مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم نجاحاً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لمفاجآت الصيف، نتيجة مباشرة للبرنامج الحافل بالفعاليات والنشاطات الترفيهية التي تستهدف كل أفراد العائلة.

واختار الكثير من العائلات أن تقضي عطلتها الصيفية داخل الدولة هذا العام، حيث شهدنا زيادة في أعداد العائلات الراغبين بالاستمتاع بالعروض الترفيهية مع أطفالهم داخل مراكزنا. كما شهدنا زيادة في أعداد الزوار وتقييمات إيجابية من العملاء حول برنامج الفعاليات الترفيهية لهذا العام، وفرص الفوز، والخصومات التي توفرها مراكزنا.

كما أشار شركاء التجزئة والمطاعم إلى زيادة في أعداد الزوار والمبيعات. ونحن واثقون أن هذه التوجهات ستتواصل على مدار فترة الحدث.

نخيل مولز

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: تشهد دورة هذا العام من مفاجآت الصيف نجاحاً ملحوظاً، وبوصولنا لمنتصف الحدث يسعدنا التصريح عن التفاعل المميز للمتسوقين مع البرامج الترفيهية التي تقدمها وجهات نخيل مولز، ما أسهم في تحقيق أعلى نسبة إقبال يومية شهدها سوق التنين، التي بلغت 200 ألف زائر.

ونسعى من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى مواصلة التزامنا بتقديم مجموعة من التجارب الفريدة في ابن بطوطة مول وسوق التنين، ما يعزز مكانة دبي كونها وجهة عالمية رائدة في تجارة التجزئة.

وتتضمن فعاليات المفاجآت في سوق التنين عرض «ألعاب لوني» في الفترة حتى 28 يوليو، إضافة إلى سحب أسبوعي على سيارة دودج رام، كما يقدم ابن بطوطة مول عرض «مغامرات دافي داك الصحراوية» بين 26 يوليو و4 أغسطس، إضافة إلى سحب أسبوعي على سيارة أودي A4 الجديدة.

دبي فستيفال سيتي مول

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مدير مجموعة الفطيم العقارية: «يحظى دبي فستيفال سيتي مول بواحدة من أنجح دورات «مفاجآت صيف دبي»، التي استضافها على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

فقد شهدنا نمواً بنسبة تزيد على 13% في التسجيل على سحوبات حملة «تسوق واربح»، فضلاً عن نمو معدلات الإقبال والمبيعات بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وشكّل نجاح دبي فستيفال سيتي مول في منح 99 متسوقاً محظوظاً جوائز بقيمة ألف درهم لكل منهم خلال النصف الأول فقط من المفاجآت، إنجازاً لافتاً بحد ذاته.

كما قوبلت الأنشطة الترفيهية العائلية ضمن المركز بردود فعل إيجابية للغاية من جانب المتسوقين، بالتزامن مع مواصلة تقديم تجربة «ليجو نينجاجو» في منطقة «فستيفال سكوير» حتى يوم 28 يوليو.

ومع دخولنا في النصف الثاني من الحدث، فإننا سنشهد تخفيضات كبيرة على عدد من منتجات أبرز العلامات التجارية. أما خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة له، فمن المقرر لـ «دبي فستيفال سيتي مول» أن يستضيف العرض الكرنفالي الأخير، الذي يتزامن مع الإعلان عن حفلة موسيقية يتاح حضورها مجاناً، وتحييها النجمة حلا الترك يوم 4 أغسطس المقبل».

ميركاتو

وشهد مركز ميركاتو خلال النصف الأول من مفاجآت صيف دبي، تزايداً ملحوظاً بنسبة 20% في عدد المتسوقين من المقيمين والسياح على حد سواء، ما انعكس إيجابياً على ارتفاع مبيعات التجزئة. وقالت نسرين بستاني، مديرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا:

تبشر النتائج بمؤشرات إيجابية للفترة المتبقية من الحدث الذي يختتم في 4 أغسطس، ولابد من الإشارة إلى أن الفعاليات التي استضافها ميركاتو، مثل مهرجان القدم، وعروض السيرك المتنوعة، إضافة إلى العروض الترويجية والجوائز القيمة استقطبت نسبة كبيرة من المتسوقين والزوار إلى ميركاتو.

مجموعة عبد الواحد الرستماني

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني: يسعدنا الإسهام في دعم مفاجآت الصيف لأنه حدث فريد ويعزز العلاقات بين علاماتنا التجارية وعملائنا.

وأضاف أن أنظار ملايين الزوّار تتجه إلى دبي خلال هذا الموسم من العام، للاستفادة من العروض الخاصة من علاماتهم التجارية المفضلة التي تضع رضا العملاء على قمة أولوياتها، وكذلك الحال بالنسبة إلى شركتنا، خاصة خلال هذا الوقت من العام لتحويل المشترين الجدد إلى عشاق مخلصين لعلاماتنا التجارية، وتقوية أواصر علاقاتنا مع عملائنا الحاليين الذين دعمونا لسنوات.

وإننا نسعى جاهدين لنقدم لعملائنا أفضل الخدمات وأعلى مستويات الراحة من خلال العروض الحصرية لتحقيق التوفير من مشترياتهم والكثير من الفوائد الإضافية الأخرى، الأمر الذي يجلب لنا المتعة والحماسة، وتقديم المزيد من العروض لعملائنا الذين دعمونا لسنوات طويلة».

سوق دبي الحرة

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: تستمر مفاجآت الصيف في اجتذاب العديد من الزوار إلى دبي.

كما أن سوق دبي الحرة لديها مبادرات مطورة لتحقيق أقصى قدر من الفرص في فترة الحدث. نحن سعداء بأداء سوق دبي الحرة خلال النصف الأول من المفاجآت، الذي يعد مؤشراً مهماً على أن الأحداث الناجحة مثل هذا الحدث، لها تأثير إيجابي على قطاع التجزئة.

«إينوك»

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تشهد مبادرة «مفاجآت صيف دبي» عاماً تلو الآخر نمواً كبيراً وتحقق نجاحات وإنجازات مميزة. وبدورنا.

فقد بذلنا كل جهد ممكن لتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائنا، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي كونها وجهة أولى في المنطقة للسياحة وتجارة التجزئة والاستمتاع بأروع أنماط الحياة العصرية».

وأضاف: حققت عملياتنا التجارية غير النفطية في قطاع التجزئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، نمواً بنسبة 5 % في المبيعات، كما افتتحنا 12 متجراً جديداً تحت مظلة علامتنا التجارية «زووم» ليصل عددها اليوم إلى 226 منفذاً في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين.

وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تلبية احتياجات السياح والمقيمين المتنامية، ونأمل أن يستمر هذا الزخم خلال السنة، ونعد جميع الزوار بتجربة رائدة وخدمات متكاملة بالتزامن مع الأنشطة الترفيهية المميزة المناسبة لجميع أفراد الأسرة خلال فعاليات «عالم مدهش» لهذا العام.

دفعة قوية لمختلف القطاعات الاقتصادية

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نحن سعداء بالردود والملاحظات الإيجابية من مختلف شركائنا الاستراتيجيين خلال النصف الأول من «مفاجآت صيف دبي»، وفي ذلك إشارة إلى نجاح الحدث في المساهمة في منح دفعة قوية لمختلف القطاعات الاقتصادية .

ومن بينها الطيران والسيارات وبالطبع قطاع التجزئة، فضلاً عن تقديم موسم صيفي لا ينسى للمقيمين والزوار. ولطالما كان التركيز على العائلات إحدى الركائز الأساسية ضمن جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث شهدت هذه الدورة المزيد من التشويق من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركائنا.

ونتوقع أن تساهم العروض الترويجية التي تقدّمها المحال التجارية في الاستمرار في تنشيط الحركة التجارية وكذلك السياحية خلال الفترة المتبقية من الحدث.

ومن بين المبادرات التي تم إطلاقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، «بطاقة دبي» التي تقدم خصماً بنسبة 60% على أكثر من 30 وجهة سياحية وترفيهية في دبي، وكذلك فعالية تخفيضات لمدة 12 ساعة، التي أقيمت في اليوم الافتتاحي للمفاجآت وبلغت خلالها الخصومات إلى 90% وحملة «دولاب الحظ مع مليون درهم بانتظارك» بمراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم العقارية. دبي - البيان

ارتفاع مسافري طيران الإمارات

قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين القادمين إلى دبي خلال أشهر الصيف.

ولا شك في أن مفاجآت صيف دبي لعب دوراً مهماً في استقطاب مزيد من الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم. وتعكس استمرارية هذا الحدث ونموه المطرد عاماً بعد عام الدور الأساسي الذي يلعبه في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية وترفيهية عالمية».