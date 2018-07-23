اتفاقية بين أراضي دبي و«سيتي سكيب» لتكثيف الترويج العقاري للإمارة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إبرام مذكرة تفاهم مع «إنفورما ميدل إيست»، الجهة المنظمة لمعرض «سيتي سكيب» العقاري في المنطقة. وقع الاتفاقية سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي، وتوم رودز، مدير المعارض في سيتي سكيب.

وتهدف الاتفاقية إلى تكثيف الجهود من أجل الترويج لإمارة دبي، وإبرازها أمام العالم كوجهة استثمارية جذابة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانتها كمركز استثماري رئيسي. وبموجب الاتفاقية، سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري.

وعرض المشاريع الكبرى أمام المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في جميع الأسواق، تحت مظلة مجموعة فعاليات سيتي سكيب. وتتضمّن الاتفاقية أيضاً دخول أراضي دبي في شراكة مع فعاليات متنوعة ضمن مجموعة فعاليات «إنفورما العالمية» التي تتنامى باستمرار.

وقال سلطان بن مجرن: تحتل دبي مراتب متقدمة على قائمة المدن العالمية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم. ونتيجة لذلك، تطورت المدينة بسرعة، وتحوّلت إلى مركز دولي للأعمال والاستثمار. لذا، فإننا في دائرة الأراضي والأملاك نتطلع إلى تعزيز مكانة إمارتنا وتحقيق الطفرات المتلاحقة في هذا المجال، وضمان النمو المستدام لقطاعنا العقاري.

ونسعى من خلال علاقة الشراكة إلى تعزيز الثقة في المجال العقاري في الإمارة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنمو بوتيرة متسارعة بفضل الجهود الجادة والرؤية الاقتصادية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رئيسية في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي.

وقال توم رودز، مدير المعارض في سيتي سكيب: تتمحور شراكتنا مع أراضي دبي حول تلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين وتعزيز سمعة الإمارة كقوة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم خلال فعالياتنا.

المعرض

وبدعم من أراضي دبي، تعود الدورة السابعة عشرة من معرض سيتي سكيب العالمي إلى مركز دبي التجاري العالمي بين 2 إلى 4 أكتوبر. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أعدادا كبيرة من المستثمرين العقاريين من 100 دولة.