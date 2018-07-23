«نخيل» تنجز مركز التسوق المجتمعي السادس

المصدر: دبي ـ البيان

أنجزت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، مركز التسوق المجتمعي السادس «بدره بافيليون» بقيمة 60 مليون درهم، حيث سيتمتع الآن المقيمون في أكثر من 800 منزل في مجتمعي «نخيل» السكنيين «بدره» و«فينيتو»، بالتسوق المريح والالتقاء في المقاهي لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

وقد تم افتتاح سوبر ماركت كارفور على مساحة 8 آلاف قدم مربع، على أن تفتتح 26 من المحلات قريباً في مركز التسوق البالغة مساحته 72 ألف قدم مربع والذي يضم مواقف للسيارات تتسع لـ 270 سيارة.

وسيضم مجتمع «بدره» قريباً، مسجداً ومرافق رياضية، بما في ذلك مسبح وصالة للألعاب الرياضية. يقع «بدره بافيليون» الذي ستديره «نخيل مولز» في قلب مجتمع «بدره» في جبل علي، ويعتبر سادس مراكز التسوق المجتمعية (بافيليون) في محفظة «نخيل» المتنامية، كما أنه يعتبر مكملاً لمراكز التسوق المجتمعية الأخرى التي افتتحت في وقت سابق في «جميرا بارك» و«جزر جميرا»، و«ديسكفري جاردنز»، و«انترناشيونال سيتي»، و«الفرجان»، في حين تجري الأعمال الإنشائية حالياً في مركز التسوق المجتمعي الثاني في «الفرجان».