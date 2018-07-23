«دبي لتنمية الاستثمار» تبحث تعزيز الشراكة مع الهيئة المصرية العامة والمناطق الحرة

المصدر: دبي- البيان

استقبلت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وفداً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر مؤخرا.

وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز بيئة الأعمال، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرة الرائدة والإنجازات النوعية التي حققتها الإمارات وإمارة دبي بصفة خاصة في هذا المجال.

وتعكس الزيارة الثقة العالية التي يوليها مجتمع الاستثمار الإقليمي والعالمي لإمارة دبي باعتبارها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، وتؤكد الدور الريادي للمؤسسة في جذب المستثمرين والشركات من الأسواق الاستراتيجية وخلق بيئة ملائمة للأعمال ومحفزة على نمو الاستثمار.

استقبل الوفد خالد راعي البوم، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والذي أكّد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتعميق العلاقات الأخوية والشراكة الوثيقة التي تجمع دبي ومصر.