«ورشة حكومة دبي» توقع شراكة مع «الفطيم للسيارات»

المصدر: دبي- البيان

عقدت «ورشة حكومة دبي» شراكة استراتيجية مع «الفطيم للسيارات» لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال صيانة المركبات من نوع «تويوتا».

وتمثل الخطوة دفعة قوية لجهود الورشة الرامية إلى توفير خدمات متميزة في إدارة وصيانة المركبات باعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية، تحقيقاً لسلامة وسعادة المتعاملين. وبموجب أحكام الاتفاقية، سيتم تأسيس مركز لصيانة مركبات «تويوتا» العائدة لـ«ورشة حكومة دبي» بإدارة الطرفين بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 200 مركبة يومياً.

وأوضح حميد المطيوعي، المدير التنفيذي «لورشة حكومة دبي»، أهمية تأسيس شراكات فاعلة مع نخبة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص الرائدة في مجال الصيانة والإصلاحات الفنية والتقنية.