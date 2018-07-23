237.8 مليون درهم أرباح «أم القيوين الوطني»

المصدر: دبي - البيان

حقّق بنك أم القيوين الوطني زيادة في صافي الربح بلغت 13% ليصل إلى 237.79 مليون درهم خلال الأشهر الستة من عام 2018 مقارنة بصافي ربح 210.59 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

حقق الدخل التشغيلي نمواً خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018 بنسبة 31% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2017 مدفوعاً بزيادة دخل الفائدة، إلى جانب استراتيجيات الاسترداد الفعالة.

ونمت إيرادات الفوائد والإيرادات من منتجات التمويل الإسلامي بنسبة 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجل صافي دخل الفائدة (NII) نمواً بنسبة 12% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ونمواً بنسبة 16% خلال الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بالربع الثاني من العام 2017.

وزاد دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 21% خلال ستة أشهر، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك وانضباطاً فــي إدارة التكاليــف.

وتحسنت نسبة القروض غير العاملة، حيث بلغت النسبة 6.29% كما في نهاية يونيو للعام 2018، ويحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة تمثل ما نسبته 146% من القروض غير العاملة.

وهذا يعكس الإدارة الثاقبة والرقابة الفعالة لمحفظة القروض والسلفيات.

وبلغ إجمالي الأصول 14.63 مليار درهم، كما استقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 107%، ولا تزال نسبة كفاية رأس المال البالغ 32.76% كما في 30 يونيو 2018 أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لإرشادات بازل III. وهذا يتيح فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع في الإقراض.

كما أن هنالك ثباتاً في الحفاظ على نسبة عالية لكفاية الشريحة الأولى لرأس المال (Tier 1) بنسبة 31.61%.