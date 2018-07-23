إحصاء أبوظبي: 3.6 % التضخم خلال النصف الأول من 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر تقرير لمركز الإحصاء -أبوظبي، أمس، أن التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي، بلغ 3.6 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

حيث بلغ الرقم القياسي خلال الأشهر الستة الأولى 111.9 %، بينما كان 108.0 % للفترة المقابلة من 2017. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3.3 % خلال يونيو 2018، مقارنة بيونيو 2017. كما ارتفع بنسبة 0.5 % خلال يونيو، مقارنة بالرقم القياسي لشهر مايو.

وأشار المركز إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 36.4 % من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.4 %، كما ساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 19.7 % من مجمل معدل الارتفاع، حيث زادت أسعار المجموعة بنسبة 14.1 %.

أما مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» فقد ساهمت بنسبة 15.0 % من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

حيث ارتفعت أسعار مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 7.6 %. وأسهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى»، بخفض نسبة التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، بنسبة 32.5 %، وجاء ذلك بعد انخفاض معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 3.4 %. وأظهرت نتائج حسابات التضخم المتوقع للربع الثالث من 2018، احتمال بلوغ المعدل العام للأسعار في إمارة أبوظبي 3.3 %.

مناطق

وساهمت منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 43.4 % من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي 2.7 %، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 49.1 %، ومنطقة الظفرة بنسبة 7.5 % من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال فترة المقارنة.