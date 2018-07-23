«أديا» الأول عربياً والثالث عالمياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، المرتبة الثالثة في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، والمرتبة الأولى عربياً بإجمالي أصول بلغت 683 مليار دولار في يونيو الماضي، فيما جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى عالمياً بأصول 1035.24 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير صدر على الموقع الإلكتروني لمعهد صناديق الثروة السيادية، الذي كشف عن تصدر الصين المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي أصول 941.4 مليار دولار، فيما جاءت هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً بأصول 592 مليار دولار. وفي المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً، جاءت مؤسسة النقد العربي السعودية بأصول بلغت 494 مليار دولار.

وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز 12 عالمياً بأصول 250 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 13 عالمياً بأصول 229.8 مليار دولار. وحلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز 15عالمياً بأصول 125 مليار دولار، فيما حل مجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة 16 بأصول 123 مليار دولار، وهيئة الإمارات للاستثمار في المركز 28 بأصول 34 مليار دولار.