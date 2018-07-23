أعلن البنك الأهلي المتحد (البحريني) تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 357.4 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، بنمو 14.8% مقارنة بالفترة النصفية نفسها من عام 2017 والتي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار.

بينما سجل الربع الثاني من العام ربحاً صافياً بلغ 182.7 مليون دولار، مرتفعاً بنسبة 20.3% عن الفترة الربعية المقارنة من عام 2017 والتي سجلت 151.9 مليون دولار، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنتات عن النصف الأول من 2018 مقابل ربحية 3.7 سنتات للفترة النصفية ذاتها من العام الماضي (2.1 سنت عن الربع الثاني من 2018 مقابل 1.7 سنت للفترة نفسها من 2017). وسجل صافي الإيرادات من الفوائد ارتفاعاً في النصف الأول من العام بنسبة 12.3% ليصل إلى 467.2 مليون دولار .