44 منطقة حرة متخصصة قائمة أو بطور التنفيذ في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

يصل عدد المناطق الحرة المتخصصة التي أقامتها الإمارات أو في طور التنفيذ إلى نحو 44 منطقة، ويشمل عمل هذا النوع من المناطق الحرة المنتشرة في جميع إمارات الدولة أكثر من 11 تخصصاً في المجالات الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية واللوجستية والمالية والملاحية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، يصل عدد المناطق الحرة المتخصصة في إمارة دبي إلى 31 منطقة، في حين يصل عددها في أبوظبي إلى 4 مناطق، و3 في رأس الخيمة، و2 في الشارقة، و2 في الفجيرة، ومنطقة واحدة في كل من عجمان وأم القيوين.

ويمكن إقامة وتملُّك المشروعات في هذه المناطق بنسبة 100% للأجانب والاستفادة من التسهيلات والخدمات والإجراءات الميسّرة والمشجعة التي توفرها، كما يمكن إقامة الشراكات بين المستثمرين المواطنين والأجانب.

وإضافة إلى ما تسهم به المناطق في تقدّم ملموس على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية، فقد أدّت دوراً مهماً في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 9.6 مليارات دولار عام 2012 إلى 23.1 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.6%. كذلك تضاعف حجم التجارة السلعية غير النفطية بمقدار 8 أضعاف من 36.3 مليار دولار عام 2000 إلى 294 مليار دولار عام 2016، وبلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 نحو 201.2 مليار دولار.

وزادت صادرات المناطق الحرة من 6.4 مليارات دولار عام 2001 إلى 61.4 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو بلغ معدله 15.2%، كما ارتفعت واردات المناطق الحرة من 9.2 مليارات درهم عام 2002 إلى 82.3 مليار دولار عام 2017 بنمو نسبته 15