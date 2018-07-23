«رواد» تطلق «أمسيات قانونية» لرواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» أولى سلسلة البرنامج التدريبي «أمسيات قانونية» لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان «فنجان قهوة قانوني»، بمشاركة 20 عضواً من المسجلين لدى المؤسسة، وقدمها المستشار القانوني إبراهيم الحوسني. وأقيمت الفعالية في بيغلز فاكتوري ــ مطعم كيرسول.

وقال حمد المحمود مدير «رواد»: إطلاق الأمسيات القانونية يأتي في إطار سعي المؤسسة لتعريف أعضائها بكافة الشؤون القانونية التي تهمهم خلال تأسيس مشاريعهم لحمايتهم من الوقوع في أخطاء قانونية قد تؤثر على استمرارية مشاريعهم، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على تنظيم برامجها التدريبية بالتعاون مع أعضائها من أصحاب المشاريع الريادية، حيث تم تنظيم الأمسية في مطعم يملكه أحد أعضاء المؤسسة، ويأتي ذلك التزاما من المؤسسة بالمساهمة في دعم المشاريع الوطنية.