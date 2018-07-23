اقتصاديتا عجمان ورأس الخيمة تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وفد دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، في مقر الدائرة الرئيس بعجمان لبحث تفعيل التعاون بين الجانبين.

واجتمع مع الوفد الزائر هند أحمد الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية بالندب، وفاطمة عبد الرحيم الحمادي، مدير قسم الشؤون المالية بالندب، وأحمد حسن اليوسفي، مستشار مالي، ومحمد فلكناز، مدير قسم الخدمات العامة، وحكيم الكيومي، أخصائي عقود، وذلك لنقل الخبرات وبحث مختلف الأفكار والقضايا التي من شأنها تأكيد أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

وأثنى أحمد الحمادي، مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي، على زيارة الوفد في سبيل تفعيل التعاون بين الدوائر الاقتصادية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب لتحقيق التقدم والتميز.