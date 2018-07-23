فعاليات

اتفاق شراكة بين «إينوك» ومعرض المتاجر الذكية

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

أعلن منظمو «معرض المتاجر الذكية» عن اتفاق شراكة مع مجموعة «إينوك» خلال فعاليات دورته الثانية، والمزمع عقدها في الفترة بين 4 - 6 سبتمبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويركز المعرض على استعراض أحدث التوجهات والتطورات والتقنيات التي من شأنها تشكيل الملامح المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة. كما سيسلط المعرض الضوء على 4 محاور رئيسية تشمل البناء والتشغيل والإدارة، إلى جانب جناح تأجير المساحات التجارية، ليشمل كافة المجالات ذات الصلة بقطاع تجارة التجزئة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يأتي تعاوننا مع «معرض المتاجر الذكية» كجزء من استراتيجيتنا الرامية للعمل مع المؤسسات التي تركز على تحسين أدائها وعملياتها بشكل مستمر. ونلتزم في «إينوك» بدعم جهود الابتكار والتحول الرقمي.

 

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