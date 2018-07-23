«بروج» تمنح عقد توسعات في الرويس

المصدر: دبي - أشرف رفيق

منحت شركة بروج عقد التصميم والأعمال الهندسية ما قبل التنفيذ في المرحلة الرابعة من توسعات مجمع الرويس للبتروكيماويات لشركة إدفيسيان، وهي شركة استشارات تملكها شركة وارلي بارسونز الأسترالية، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وأضافت المجلة أن المصنع الرابع لشركة بروج سوف يحتوي على أكبر كسارة في العالم والمشتقات البتروكيماوية اللازمة للمصنع. ويعد المصنع الرابع العنصر الرئيس في استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مالكة بروج بالاشتراك مع شركة بورياليس النمساوية، في إنشاء أكبر مجمع متكامل في العالم للبتروكيماويات في الرويس.