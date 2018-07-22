تدريب طلاب أكاديمية «أدنوك» في منشآتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بدء مجموعة جديدة تضم 120 طالباً من أكاديمية أدنوك الفنية، تدريباً مُنظماً في منشآت ومصانع الشركة.

وتمثل هذه المجموعة الدفعة الثالثة من أصل 300 من طلاب الأكاديمية تم تأهيلهم وإعدادهم لهذا العام الدراسي، لتلقي تدريباً أثناء العمل لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم، بما يدعم دمجهم ضمن فرق العمل والعمليات التشغيلية لشركة أدنوك.

ويعتبر أسلوب التدريب أثناء العمل، من أفضل الممارسات المعترف بها دولياً لتطوير المتدربين في بيئة تعليمية. وتعتمد البرامج على التدريب الفردي بموقع العمل مع مُدرب يتمتع بخبرة واسعة يقوم بنقل معرفته ومهاراته العملية إلى المُتدرب.

وقال الدكتور محمد طالب المنهالي مدير أكاديمية أدنوك الفنية: «يعتبر برنامج التدريب أثناء العمل المتكامل الجديد، جزءاً من البرنامج الدراسي الموسع للأكاديمية، والذي يمتد لعامين ونصف، وهو يمثل دورة تدريبية تستمر لمدة 19 شهراً، يقوم خلالها المتدرب بتناوب التدريب بين الأكاديمية ومواقع العمل في مصانع ومنشآت النفط والغاز في الحقول البرية والبحرية داخل الدولة.