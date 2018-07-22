مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تنظم فعاليات لنشر ثقافة ريادة الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

تنظم أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المخيم الصيفي للأطفال والشباب.

والذي يتضمن عدة فعاليات لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتطوير مهارات المشاركين من الفئة العمرية 8 ولغاية 25 عاماً، ليكونوا على دراية كاملة بمفهوم وواقع ريادة الأعمال، وإعطائهم المعرفة اللازمة ليكونوا على أتم الاستعداد للانخراط في مشاريعهم الريادية وإدارتها في المستقبل.

وتنقسم فعاليات المخيم الصيفي إلى شقين: ورش عمل متخصصة للأطفال حول الروبوتكس ومشاريع المستقبل، وتصميم نموذج العمل التجاري خلال الفترة ما بين 16 يوليو وحتى 6 أغسطس 2018، وتقام في نادي دبي لأصحاب الهمم. أما الشق الثاني من المخيم سينطلق اعتباراً من 22 يوليو وحتى 26 يوليو 2018 ويضم ورشة عمل تحت عنوان تطوير الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: «نحن سعداء بتنظيم سلسلة من ورش العمل الترفيهية والتعليمية في آن واحد، حيث تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم الدعم المستمر في سبيل النهوض بعالم ريادة الأعمال، ودفع الشباب الطموح لاتباع أفضل الممارسات في تدشين مشاريعهم الريادية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي ».

وأضافت : «تسعى أكاديمية دبي لريادة الأعمال من خلال ورش العمل المتنوعة إلى توفير كافة الأدوات التدريبية والبرامج التي تؤهل الفئة العمرية الصغيرة بالمعرفة اللازمة والخبرة التي تمكنهم من تدشين مشاريعهم الخاصة والتوسع مستقبلاً».

وتتضمن ورشة «تصميم نموذج العمل التجاري» تدريب المشاركين على مفهوم ريادة الأعمال، وصفات رائد الأعمال الناجح، وأهمية الابتكار وريادة الأعمال والخطوات التسع لتصميم نموذج العمل كالتالي: فئة العملاء المستهدفة، ونموذج القيمة المضافة، وقنوات التواصل، العلاقات مع العملاء، ومصادر الإيرادات، ومن هم الشركاء، وكذلك الأنشطة الرئيسة للعمل التجاري.