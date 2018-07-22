50 ألف سائح تستقبلهم دبي كل صباح

المصدر: ■دبي ـ عمرو عادل

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم زيارة وإشغالاً للفنادق وزخماً بالفعاليات والأنشطة في ظل انتعاش قطاعات الضيافة والطيران، ما وفر للزائرين خيارات متنوعة وباقات من العروض تناسب مختلف الفئات.

حيث تستقبل الإمارة يومياً 50 ألف سائح جديد من كل حدب وصوب بمتوسط يزيد على ألفي سائح في الساعة الواحدة، بحسب أحدث إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وتتمتع دبي بعدد من الخصائص والمميزات السياحية قلما تتوفر في أي مكان آخر بفضل مقوماتها المتعددة والتيسيرات التي توفرها للزائرين إلى جانب سهولة الوصول إليها.

حيث لعب انفتاحها وارتفاع عدد نقاط الجذب السياحية فيها دوراً مهماً في الإقبال المتواصل على زيارة هذه المدينة التي تدهش زوارها بفعاليات وأنشطة متنوعة على مدار العام. وهو ما جعل الإمارة في طليعة الوجهات الأكثر شعبية عالمياً. وباتت وجهة عالمية للاحتفالات والمهرجانات.

تنوع

تقدم دبي منتجاً سياحياً متنوعاً أصبح يتناسب مع جميع الفئات السياحية في الوقت الذي كان يتركز في وقت سابق على سياحة المولات أو سياحة التسوق، بينما أصبح الآن بالإمكان ملاحظة نمو السياحة العائلية وسياحة المغامرات والمؤتمرات والأعمال، السياحة العلاجية، السياحة الترفيهية وغيرها من الأنماط السياحية الجديدة.

فضـلاً عن احتضانها معالم سياحية مهمة، ومن المؤكد أن زيادة تنوع المنتج السياحي مع توافر المعالم السياحية أسهمت في استقطاب العائلات.

كما تحرص دبي باستمرار على تنوع الأسواق السياحية في استراتيجيتها الترويجية، لذلك فهي تحاول الاستفادة من توسع الناقلات الوطنية في رسم خطتها الترويجية المستقبلية.

تكامل

وتترابط الخدمات السياحية الفرعية في دبي مع بعضها البعض، وتتكامل بانسجام وتوافق تام، بحيث تشكل هذه الخدمات مع بعضها سلسلة قوية متماسكة، فمنذ قدوم السائح إلى الإمارة تبدأ سلسلة الخدمات باستقبال السائحين، ثم خدمة الانتقال إلى مكان الإقامة (الفندق) فالمزارات السياحية والترفيه السياحي.

كما أن دخول دبي عصر صناعة المنتجعات والمدن الترفيهية الضخمة، يشكل خطوة كبيرة باتجاه إكمال منظومة المنتج السياحي، حيث تعد بين الأكثر رواجاً وطلباً بين الخيارات السياحية المتاحة للزوار.

زخم

ويتواصل الزخم السياحي في دبي على مدار العام، فهناك ما يقارب 200 فعالية كبرى خلال الفترة المتبقية من 2018 بحسب إحصاءات رسمية، إضافة إلى الفعاليات الأخرى الفرعية، فضلاً عن استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات في ظل ما تتمتع به دبي من مرافق متكاملة وسمعة عالمية مرموقة بفضل سجلها الحافل بالعديد من الإنجازات في تنظيم أكبر وأهم الفعاليات التجارية المتخصصة.

جذب

وتعد دبي بؤرة جذب للسياح من مختلف الأجناس ومختلف الأعمار، وأضحت إحدى الوجهات السياحية المفضلة محلياً وإقليمياً وعالمياً بعد أن تمكنت من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسع الناقلات الوطنية، لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي التي بات بإمكانهما الوصول إلى معظم المدن الرئيسية في العالم.

إجراءات

تعمل دبي على تبسيط الإجراءات المختلفة المرتبطة بقدوم السائحين إلى الإمارة بينها الحصول على التأشيرات، وتذليل العقبات، فقد تم التركيز كذلك على توسيع شبكة النقل الجوي وفتح خطوط ملاحية جوية مباشرة، بما يضمن لها وجهة قادرة على تقديم مختلف وسائل الراحة وكذلك سهولة الوصول إليها من شتى أنحاء العالم، وهي من الأمور المهمّة التي تؤثر في قرارات المسافرين.

خدمات

وتوفر دبي خدمات نوعية للسياح، تلامس بيئاتهم المحلية، من خـلال الفنادق التي تحاكي مختلف الثقافـات العالمية، في أساليب ونمط الضيافة، وطبيعة الأطعمة التي تقدمها.

وتعتبر نسبة الإشغال في فنادق دبي من أعلى النسب حول العالم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة بفضل رفاهية الفنادق والبنية التحتية السياحية الحديثة التي تعتبر من الأفضل والأرقى عالمياً.

حقائق

تعد دبي رابع أكثر المدن زيارة حول العالم، حيث بلغ عدد الزوار في 2017 نحو 16 مليون زائر. ما جعلها المدينة الأولى عربياً في استقبال السائحين في العام الماضي.

وتتمتع دبي بأعلى نسبة إشغال في الشرق الأوسط بنسبة 86%، وقد استقبلت 7.2 ملايين في الأشهر الخمسة الأولى من 2018.