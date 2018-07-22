«كابيتال انتلجانس» تثبت تصنيف الإمارات عند «AA-» مستقر

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتلجانس تصنيف الإمارات السيادي عند AA- ومنح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقدير مستقر.

وأوضحت الوكالة العالمية في تقريرها أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس القوة المستمرة للوضع الخارجي للدولة، الذي يتميز بوفرة أصول مالية قوية، كفيلة بتخفيف تأثير انخفاض الإيرادات الناشئة عن الاعتماد على النفط.

وتدعم هذه التصنيفات أيضاً الوضع السياسي المحلي المستقر، والقاعدة المتنوعة نسبياً لإيرادات الحساب الجاري مقارنةً بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي تخفف جزئياً من الاعتماد على صادرات النفط، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط، بالإضافة إلى إدارة الاقتصاد الكلي الحكيمة الهادفة إلى اتباع تدابير تعزيز مالي معتدلة بالتوازي مع تنفيذ تدابير لتعزيز النمو، ما زالت تدعم «التوقعات المستقرة» السيادية.

نمو قوي

وتوقع التقرير أن يشهد الناتج الحقيقي نمواً بوتيرة جيدة مسجلاً متوسط نمو بواقع 2.9% بين عامي 2018 ـ 2020.

وأضاف أن المالية العامة تحسنت في 2017، مما يعكس أسعاراً أعلى من المتوقع للنفط، والتي من المتوقع أن تستمر في التحسن، في غمرة شروع الحكومة في تنويع قاعدة إيراداتها.

موضحاً أن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات تظل قوية نسبياً ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري الخارجي فائضاً يبلغ حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 (3.8% في 2016) في حين زاد الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية إلى 95.4 مليار دولار في ديسمبر 2017 (85.4 مليار دولار في نهاية 2016).

وتوفر الاحتياطيات الرسمية هامش أمان مالي مناسب ضد صدمات السيولة الخارجية، ومن المتوقع أن تظل في مستويات صحية على المدى المتوسط.