«سيتريد 2018» يناقش تطوير القطاع البحري

تنطلق في دبي فعاليات «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018» والمقرر إقامته على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالشأن البحري في دبي تؤتي ثمارها اليوم، وهو ما ترجم في تحقيق إنجاز عالمي جديد باختيار الإمارة ضمن قائمة أفضل خمسة مراكز شحن عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي»، وفق التقرير الصادر مؤخراً عن «بورصة البلطيق» ووكالة «شينخوا» ، لتكون بذلك المدينة الأولى عربياً التي تصل إلى مراكز الصدارة الدولية في الشحن البحري. دبي - البيان