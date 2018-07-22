حزمة تحفيز ثانية في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد كبير الاقتصاديين في اقتصادية دبي، د. رائد الصفدي، أن دبي تتجه للإعلان قبل نهاية العام، عن حزمة ثانية من حوافز الأعمال التي من شأنها تعزيز الاستثمارات، واستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وخفض كلفة ممارسة الأعمال، وتحفيز تسارع النمو الاقتصادي. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الصفدي قوله خلال منتدى في دبي، أن هذه التدابير، ستكون مفيدة لجميع القطاعات.

وأضاف أنه «فيما يخص 2018، فإن تحقيق نمو يتجاوز 3 % هو الهدف. وحتى إطلاق الحزمة الثانية، ستظهر التأثيرات الإيجابية لسلة المبادرات الأولى، وسنعلن عن نتائج السلة الأولى. ثم ستكون هناك مجموعة ثانية من المبادرات». وأوضح أن الحوافز الجديدة تتنوع بين كلية وجزئية، وتستهدف استمرارية الدفعة وتسريع النمو، وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي، وزيادة اعتماده على المعرفة.

واختتم قائلاً: «تتسم كل المبادرات التي أُعلِن عنها باتساقها مع بعضها، حيث تتجه جميعها صوب وجهة واحدة، وهي أننا نرى نمواً في الاستثمارات والإنتاجية على نحو مستدام. ويتطلب تحقيق هذا الهدف دفعة قوية».