دبي عاشقة الأرقام القياسية وجهة عالمية للمهرجانات

المصدر: دبي - البيان

واصلت دبي تألقها من خلال اختيارها وجهة عالمية للمهرجانات، في قائمة ضمت 28 مدينة عالمية، محتلة المركز الثامن، متفوقة على جزيرة إبيزا في إسبانيا، وإسطنبول، ولاس فيغاس، وماربيا الإسبانية، وميامي، وميونيخ، ونيو أورليانز الأميركية، ونيويورك، وباريس، وريو دي جانيرو في البرازيل، وسان تروبيز الفرنسية.

وقال موقع CITI 10 الإعلامي إن دبي تزخر بكل شيء لإقامة الاحتفالات، سواء للمناسبات الخاصة، أو الأعياد.

وتصدرت أمستردام القائمة، تلتها في المركز الثاني أوستن عاصمة ولاية تكساس، وبالي في إندونيسيا، وبرشلونة، وبلغراد في المركز الخامس.

من جهة أخرى وصفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية باللغة العربية دبي بأنها تعشق تحطيم الأرقام القياسية. وقالت الشبكة: «هكذا هي دبي، من أطول برج في العالم، إلى أكبر مركز تسوق في العالم، وأكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وأكبر حديقة ثلجية في العالم، والآن أكبر «حي صيني» في الشرق الأوسط».

وذكرت «سي إن إن»، أنه من المقرر أن يمتد الحي الجديد على مساحة ستة كيلومترات مربعة، كما سيبعد حوالي 10 دقائق من مطار دبي، ومن برج خليفة. وأضافت أن الحي الجديد سيتضمن علامات تجارية صينية كثيرة، فضلاً عن علامات تجارية عالمية، تعتبر من بين الأكثر جذباً للسياح الصينيين.