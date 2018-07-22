اتفاقية شراكة بين «اقتصادية» و«أراضي» عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من أجل تقديم خدمات تجديد الرخص والتصاريح الاقتصادية عبر مشروع «النافذة الواحدة»، لتسهيل رحلة المتعامل وزيادة رضا المتعاملين وأفراد المجتمع.

وقع الاتفاقية كل من علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ويافع عيد الفرج، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالتكليف، وسط التأكيد على توحيد جهود تعزيز الربط الإلكتروني ورفع وتيرة العمل الحكومي.

وأكد علي عيسى النعيمي أهمية توطيد أطر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في شتى المجالات التي تخدم مسيرة التميّز والريادة في العمل الحكومي بما يتواءم و«رؤية عجمان 2021»، مضيفاً:

يمثل التعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري دفعة قوية باتجاه تعزيز الربط الإلكتروني، الذي يمهد الطريق أمام تقديم أفضل الخدمات الحكومية الداعمة لمسار التنمية الاقتصادية، من خلال رفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية والارتقاء بالمقومات التنافسية لمجتمع الأعمال.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان تحقيق نتائج ذات كفاءة وجوده عالية، مع التركيز على ضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم انقطاعها بكافة الظروف المحتملة.